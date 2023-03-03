В Вологде 17-летнего подростка будут судить за пьяную езду

В Вологде прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 17-летнего местного жителя, обвиняемого в повторном пьяном вождении.

Установлено, что в марте 2022 года подростка уже привлекали к административной ответственности за управление ТС в состоянии опьянения и без прав. За это ему назначили наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

«Однако должных выводов для себя вологжанин не сделал и в июне 2022 года, употребив спиртное, повторно сел за руль автомобиля», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Теперь юноше грозит до двух лет лишения свободы. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.