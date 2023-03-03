В Вологде 17-летнего подростка будут судить за пьяную езду

03.03.2023 [Общество]

В Вологде прокуратура утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 17-летнего местного жителя, обвиняемого в повторном пьяном вождении.

Установлено, что в марте 2022 года подростка уже привлекали к административной ответственности за управление ТС в состоянии опьянения и без прав. За это ему назначили наказание в виде штрафа в 30 тысяч рублей.

«Однако должных выводов для себя вологжанин не сделал и в июне 2022 года, употребив спиртное, повторно сел за руль автомобиля», — сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Теперь юноше грозит до двух лет лишения свободы. Дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Тэги: пьяный водитель, подросток, уголовное дело

ТОП НЕДЕЛИ

24-летняя женщина-водитель погибла в ДТП на улице Можайского в Вологде 28 февраля
Четырехлетняя девочка и женщина погибли в ДТП под Вологдой
В Вологде началось строительство третьей очереди завода по производству ультразвукового оборудования
Вологодскую область к концу февраля накроет снегом
Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям
Уроженец Череповца Максим Магеррамов погиб в ходе СВО
Со 2 марта из Вологды можно будет доехать на автобусе в Северодвинск и Архангельск
В Вологде задержан подросток, убивший в подъезде школьника
В Череповце хоронят двоих участников специальной военной операции
Череповчанин женился на колумбийке в Шекснинском ЗАГСе

Похожие новости

Житель Вологды отправится в колонию на пять месяцев за пьяное вождение

Ранее его уже ловили пьяным за рулём

531
0

В Вологодском округе полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить пьяного водителя без прав

26-летний нарушитель не справился с управлением и слетел в кювет, но не пострадал

1164
0

Житель Вожегодского района получил год ограничения свободы за угон машины знакомого

По пути пьяный угонщик не справился с управлением и врезался в столб

1008
0

В Шекснинском районе пьяный водитель врезался в сугроб, скрываясь от полиции

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела

982
0

Вологодским полицейским пришлось применить оружие, чтобы задержать пьяного водителя на угнанной машине

Нарушителя заметили в Вологде, а остановить его удалось только за Череповцом

2535
0

В Череповце полицейские по горячим следам задержали угнанный автомобиль

Находившийся внутри мужчина сказал, что купил авто у неизвестных

1900
0

В Вытегорском районе пьяный мужчина за рулём мотоцикла с коляской съехал в кювет

Шлема и прав на управление мотоциклом у него не было

1242
0

В Вологде пьяный мужчина катался на квадроцикле у Спасо-Прилуцкого монастыря

Полицейские смогли догнать и задержать его в районе старого аэропорта

2066
0

В Череповце задержан пьяный водитель с поддельными правами

Водителю 52 года

1125
0

Жителя Сокольского района оштрафовали на 50 тысяч рублей за нападение на сотрудника ДПС

Вечером 25 июля его задержали за пьяную езду

1025
0

У школы №10 в Вологде полицейский задержал пьяного водителя

На 61-летнего мужчину составили соответствующий протокол, а машину отвезли на штрафстоянку

1570
0

Автомобиль ВАЗ съехал в кювет в Великоустюгском районе: пострадали три человека

Водитель был пьян

1247
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде осудили футбольного болельщика, который оскорбил полицейского
Фирма пыталась взыскать миллион рублей с газеты «Череповецкая истина»
Дом социального обслуживания для престарелых построят в Вологодской области за 1,3 млрд
В Вологде 17-летнего подростка будут судить за пьяную езду
В Вологде осенью проведут фестиваль вездеходной техники
Лекция о женщинах-поэтах Серебряного века пройдет в Вологде 4 марта
Суд обязал жительницу Тотемского района пройти медобследование для выявления туберкулеза
 
02.03.2023 [Общество]

Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям

2218
0
02.03.2023 [БлогоVO]

О том, как живут пенсионеры в Череповецком районе, как чистят дорогу в деревне Вощажниково Мяксинского с/п

433
0
01.03.2023 [Обзор Прессы]

Почему нужно учить детей считать деньги?

473
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика