В Вологде осенью проведут фестиваль вездеходной техники

Предложение о проведении межрегионального фестиваля вездеходов в Вологде поступило от руководства ООО «Лесник» в ходе рабочего выезда мэра Вологды Сергея Воропанова на предприятие. Компания специализируется на производстве автомобилей специального назначения. Руководитель городской Администрации инициативу поддержал.

«Идея провести фестиваль интересная, тем более, что у нас есть много предприятий, которые разрабатывают и собирают различные модели вездеходов, им будет полезно показать свои разработки и обменяться опытом с коллегами. Планируем пригласить участников не только из Вологодской области, но и со всей России. Обсудили дату проведения, предварительно — осень 2023 года. Сейчас прорабатываем место», — прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Компания «Лесник» с 2005 года производит снегоболотоходы в разных модификациях и прицепы для их перевозки. Предприятие является одним из лидеров в стране по этому направлению. Несмотря на санкции, компания смогла решить проблемы с логистикой и поставкой необходимых комплектующих и даже увеличила количество своих разработок. На данный момент выпущено более 400 единиц техники, которые работают в регионах СЗФО, на Сахалине, на Камчатке, в Якутии, а также в Белоруссии и Казахстане.

«В этом году начали производить шины собственной разработки для вездеходов. Переняли опыт использования других производителей. Разработали свои колеса, изготовили пресс-форму. Заключили контракт с заводом в Волжском и теперь их делают под нас. Новые шины позволяют развивать вездеходу высокую скорость на воде и хорошо управляются. Ими уже заинтересовались еще порядка 10 изготовителей специальной техники из различных регионов России», — рассказал коммерческий директор компании Андрей Иванов.

В рамках визита на предприятие мэру Вологды Сергею Воропанову также представили новые модели вездеходов. В настоящее время компания выпускает снегоболотоходы моделей: «Лесник-М», «Лесник-М Север», «Лесник-Экстрим», «Лесник-Профи», «Лесник-Турист», а также дополнительное оборудование к ним, оригинальные запчасти и прицепы для их перевозки. Представители компании отмечают, что процент локализации производства составляет 90%.

Выезды на предприятия являются одной из форм взаимодействия городских властей с бизнесом, стороны могут напрямую обсудить перспективы развития компании, варианты поддержки со стороны городских властей, возможность использования разработок в городских проектах и программах. Кроме того, для предпринимателей проводятся мобильные приёмные, инвестсоветы, проводятся бизнес-тренинги, консультации. Свои вопросы представители бизнеса могут задать, обратившись в Центр содействия развитию предпринимательства и туризма. Обращения в call-центр принимаются с 8.00 до 17.00 по телефону: 8-800-200-16-77.