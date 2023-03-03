Лекция о женщинах-поэтах Серебряного века пройдет в Вологде 4 марта

Лекция «Судьбы женщин-поэтов России. Серебряный век» пройдет в Шаламовском доме в Вологде 4 марта.

Прочтет лекцию научный сотрудник Вологодской областной картинной галереи Андрей Станиславович Таюшев.

– Серебряный век, война и революция, любовь и ненависть, поэзия и смерть... Женщины, о которых пойдет речь, были поэтами, художниками, комиссарами, дипломатами. Они любили, сражались, голодали, растили детей, творили историю. Перед вами откроются судьбы женщин России на фоне Эпохи больших страстей и испытаний 20-го века, – говорится в анонсе мероприятия.