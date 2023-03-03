Лекция о женщинах-поэтах Серебряного века пройдет в Вологде 4 марта

03.03.2023 [Культура]

Лекция «Судьбы женщин-поэтов России. Серебряный век» пройдет в Шаламовском доме в Вологде 4 марта.

Прочтет лекцию научный сотрудник Вологодской областной картинной галереи Андрей Станиславович Таюшев.

– Серебряный век, война и революция, любовь и ненависть, поэзия и смерть... Женщины, о которых пойдет речь, были поэтами, художниками, комиссарами, дипломатами. Они любили, сражались, голодали, растили детей, творили историю. Перед вами откроются судьбы женщин России на фоне Эпохи больших страстей и испытаний 20-го века, – говорится в анонсе мероприятия.

Начало лекции 4 марта в 16:00 в Шаламовском доме по адресу: Вологда, Сергея Орлова, 15.

Запись на лекцию по телефонам: (8172) 72-12-56 и 72-14-07.

Возрастные ограничения: (16+).

Тэги: лекция, поэты, женщины, Цветаева

ТОП НЕДЕЛИ

24-летняя женщина-водитель погибла в ДТП на улице Можайского в Вологде 28 февраля
Четырехлетняя девочка и женщина погибли в ДТП под Вологдой
В Вологде началось строительство третьей очереди завода по производству ультразвукового оборудования
Вологодскую область к концу февраля накроет снегом
Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям
Уроженец Череповца Максим Магеррамов погиб в ходе СВО
Со 2 марта из Вологды можно будет доехать на автобусе в Северодвинск и Архангельск
В Вологде задержан подросток, убивший в подъезде школьника
В Череповце хоронят двоих участников специальной военной операции
Череповчанин женился на колумбийке в Шекснинском ЗАГСе

Похожие новости

Лекция «Портреты Екатерины II в собрании Вологодской картинной галереи» состоится 2 марта

Прочтет лекцию кандидат искусствоведения Ирина Балашова

484
0

Лекцию «Николай Карамзин и его читатели» прочтет филолог Сергей Баранов

Вход свободный

1175
0

Какой была Вологодская область в эпоху каменного века, расскажут на лекции в Вологде 22 февраля

Вход свободный

885
0

Лекция о герое-подводнике Сергее Преминине пройдет в Вологде 21 февраля

Вход свободный

712
0

Лекцию об известных российских женщинах 17-18 веков прочтет Андрей Таюшев в Вологде 18 февраля

Необходима предварительная регистрация на мероприятие

797
0

Лекция «Вологодские дневники» состоится в Вологде 18 февраля

Экскурсовод Катя Хоботова расскажет, какой Вологда представлялась в дневниках ее жителей, а также проезжавших и проплывавших сквозь нее гостей

725
0

Лекция «Секреты вологодской кухни» состоится в Вологде 25 февраля

Прочтет лекцию Дарья Гуторова – краевед, экскурсовод и фотограф-любитель

1059
0

Лекцию о музыке о природе хита прочтет вологодский композитор Анатолий Дзюба 19 февраля

Мероприятие пройдет в рамках общественно-культурного проекта «Лекторий»

1176
0

Серию лекций по археологии начинает музей археологии города Череповца

Вести лекции будет кандидат исторических наук, заведующий музеем археологии – Александр Валентинович Кудряшов

808
0

Лекция о певце Федоре Шаляпине и русских художниках пройдет в Вологде 18 февраля

Прочтет лекцию художник и куратор выставок Ираида Копьева

799
0

Лекция о газете 19-го века «Вологодские губернские ведомости» пройдет в Вологде 18 февраля

Вход свободный

1139
0

Лекция «Шлиссельбург: история политической тюрьмы» пройдет в Вологде 26 февраля

Вход свободный. Необходима предварительная регистрация

1104
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде осудили футбольного болельщика, который оскорбил полицейского
Фирма пыталась взыскать миллион рублей с газеты «Череповецкая истина»
Дом социального обслуживания для престарелых построят в Вологодской области за 1,3 млрд
В Вологде 17-летнего подростка будут судить за пьяную езду
В Вологде осенью проведут фестиваль вездеходной техники
Лекция о женщинах-поэтах Серебряного века пройдет в Вологде 4 марта
Суд обязал жительницу Тотемского района пройти медобследование для выявления туберкулеза
 
02.03.2023 [Общество]

Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям

2218
0
02.03.2023 [БлогоVO]

О том, как живут пенсионеры в Череповецком районе, как чистят дорогу в деревне Вощажниково Мяксинского с/п

433
0
01.03.2023 [Обзор Прессы]

Почему нужно учить детей считать деньги?

473
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика