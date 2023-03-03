Суд обязал жительницу Тотемского района пройти медобследование для выявления туберкулеза

03.03.2023 [Общество]

В Тотемском районе суд рассмотрел иск прокуратуры к местной жительнице об обязательстве той пройти флюорографическое обследование.

Проверка ведомства показала, что недавно женщина освободилась из колонии и была поставлена на учёт в полиции, но не прошла медобследование для выявления туберкулёза, что является нарушением законодательства, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В исковых требованиях прокуратура просила суд обязать женщину пройти обследование в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу. Ответчица не явилась в заседание, а суд полностью удовлетворил иск.

Тэги: заключенные, туберкулез, анализы, прокуратура, иск, суд, решение

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