Суд обязал жительницу Тотемского района пройти медобследование для выявления туберкулеза

В Тотемском районе суд рассмотрел иск прокуратуры к местной жительнице об обязательстве той пройти флюорографическое обследование.

Проверка ведомства показала, что недавно женщина освободилась из колонии и была поставлена на учёт в полиции, но не прошла медобследование для выявления туберкулёза, что является нарушением законодательства, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

В исковых требованиях прокуратура просила суд обязать женщину пройти обследование в течение 10 дней с момента вступления решения в законную силу. Ответчица не явилась в заседание, а суд полностью удовлетворил иск.