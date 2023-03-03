Работы фотохудожника Анатолия Шиханова представлены на выставке в Вологде

03.03.2023 [Культура]

Выставка «Без меня этот миг пропал бы…» фотохудожника Анатолия Шиханова проходит в здании областной библиотеки в Вологде.

– Анатолий Шиханов – фотохудожник-любитель из села Богородское Костромской области. Фотографией увлекается со школьных лет. Первые кадры он делал с помощью фотоаппарата «Смена-3», а учителями в фото–мастерстве стали отец и дядя, также много полезной информации черпал из журнала «Советское фото», – говорится в анонсе выставки. – Анатолий Шиханов не расстается с фотоаппаратом по сей день! Благодаря этому ему удается запечатлеть интересные и уникальные кадры. Особенно любит снимать пейзажи и случайно подмеченные жанровые сцены.

Фотограф вступил в фотоклуб «Северянин» в 2007 году и принимает участие во всех его вернисажах. Первая персональная выставка состоялась в Усть-Кубинском районном Доме культуры в мае прошлого года.

Посетить выставку можно до 30 марта в областной библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, с 10:00 до 20:00 по будням (кроме пятницы), с 10:00 до 18:00 в выходные дни.

Вход свободный.

Приглашаем всех желающих.

Возрастные ограничения: (6+).

Тэги: фотовыставка, фотографы

ТОП НЕДЕЛИ

24-летняя женщина-водитель погибла в ДТП на улице Можайского в Вологде 28 февраля
Четырехлетняя девочка и женщина погибли в ДТП под Вологдой
Вологодскую область к концу февраля накроет снегом
В Вологде началось строительство третьей очереди завода по производству ультразвукового оборудования
Уроженец Череповца Максим Магеррамов погиб в ходе СВО
Со 2 марта из Вологды можно будет доехать на автобусе в Северодвинск и Архангельск
Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям
В Вологде задержан подросток, убивший в подъезде школьника
Череповчанин женился на колумбийке в Шекснинском ЗАГСе
В Череповце хоронят двоих участников специальной военной операции

Похожие новости

Выставка фотографий российской природы работает в Вологде

В экспозиции представлены работы победителей конкурса «Самая красивая страна» 2021 года

573
0

Выставка работ фотографа-натуралиста Александра Староверова откроется в Вологде 18 февраля

На выставке экспонируется 28 фотографий птиц, сделанных, в основном, на территории города Вологды

902
0

Творческий вечер и открытие выставки фотографа Жени Рыжова пройдут в Вологде 11 февраля

Вход свободный

1114
0

Фотовыставка сокольчанки Зои Елизарьевой работает Вологде

Вход свободный

916
0

Выставка работ и аппаратуры известного вологодского фотографа Абрама Бама откроется 1 февраля

Торжественное открытие состоится 1 февраля в 16:00 в Иосифовском корпусе Вологодского кремля

1333
0

Выставка фотографий Дарьи Гуторовой откроется в Вологде 19 января

На снимках – барочные храмы Тотьмы, городские улицы и достопримечательности областной столицы, захватывающие дух северные пейзажи и древние обители

946
0

Фотовыставка бас-гитариста группы «ХБС» Вячеслава Коковашина откроется в Вологде 20 января

Вход свободный

987
0

Выставка работ фотографа Михаила Трапезникова открылась Вологде

Работы представлены в фойе кинотеатра «Ленком»

1184
0

Выставка пленочных фотографий Марины Давыдовой открылась в Вологде

Марина – начинающий фотограф, она увлеклась фотографией во время пандемии

1122
0

Встреча с оператором фильмов «Калина красная» и «Целуются зори» пройдет в Вологде 23 ноября

Анатолий Заболоцкий предстанет перед вологжанами не только как кинооператор, но и как фотохудожник

975
0

Выставка фотографий открылась на перроне железнодорожного вокзала в Вологде

Авторы снимков – журналисты и фотографы областной газеты «Красный север»

1131
0

Новая авторская выставка фотографий открывается в Вологде

В музее «Мир забытых вещей» представлены фото усадеб и православных обителей

1487
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Мастер-класс для театральных блогеров пройдет в Вологде 5 марта
Работы фотохудожника Анатолия Шиханова представлены на выставке в Вологде
В Никольске осудили водителя, который купил поддельные права
В колледжах и техникумах Вологодской области открылись новые профессии под заказ работодателей
Вологодский первоклассник стал одним из первых, кто проехал по новой кольцевой линии метро в Москве
Вологодские ветеринары спасли кота, проглотившего двухрублевую монету
В 2022 году более тысячи человек привлечены к ответственности за незаконную рубку в Вологодской области
 
02.03.2023 [Общество]

Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям

2008
0
02.03.2023 [БлогоVO]

О том, как живут пенсионеры в Череповецком районе, как чистят дорогу в деревне Вощажниково Мяксинского с/п

374
0
01.03.2023 [Обзор Прессы]

Почему нужно учить детей считать деньги?

449
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика