Работы фотохудожника Анатолия Шиханова представлены на выставке в Вологде

Выставка «Без меня этот миг пропал бы…» фотохудожника Анатолия Шиханова проходит в здании областной библиотеки в Вологде.

– Анатолий Шиханов – фотохудожник-любитель из села Богородское Костромской области. Фотографией увлекается со школьных лет. Первые кадры он делал с помощью фотоаппарата «Смена-3», а учителями в фото–мастерстве стали отец и дядя, также много полезной информации черпал из журнала «Советское фото», – говорится в анонсе выставки. – Анатолий Шиханов не расстается с фотоаппаратом по сей день! Благодаря этому ему удается запечатлеть интересные и уникальные кадры. Особенно любит снимать пейзажи и случайно подмеченные жанровые сцены.

Фотограф вступил в фотоклуб «Северянин» в 2007 году и принимает участие во всех его вернисажах. Первая персональная выставка состоялась в Усть-Кубинском районном Доме культуры в мае прошлого года.

Посетить выставку можно до 30 марта в областной библиотеке имени Бабушкина по адресу: Вологда, Марии Ульяновой, 1, с 10:00 до 20:00 по будням (кроме пятницы), с 10:00 до 18:00 в выходные дни.

Вход свободный.

Приглашаем всех желающих.

Возрастные ограничения: (6+).