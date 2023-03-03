В Никольске осудили водителя, который купил поддельные права

В Никольске суд вынес приговор 24-летнему ранее судимому местному жителю, признанному виновным в приобретении и использовании поддельных водительских прав.

Установлено, что в ноябре 2022 года мужчина купил удостоверение через интернет за 40 тысяч рублей. Несколько дней спустя, когда его остановили сотрудники ДПС, он предъявил инспектору поддельные права.

С учётом рецидива преступлений осуждённому назначено наказание в виде пяти месяцев лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком, сообщает пресс-служба судов Вологодской области.