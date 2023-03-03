В колледжах и техникумах Вологодской области открылись новые профессии под заказ работодателей

В колледжах и техникумах Вологодской области выросло количество бюджетных мест. По сравнению с прошлым годом количество бюджетных мест для абитуриентов увеличено на 150.

«В 2023 году прием на первый курс будут осуществлять 33 колледжа и 6 структурных подразделений вузов. Установлено 7997 бюджетных мест, 7372 из них — за счет областного бюджета, 625 — за счет федерального, — рассказала Лариса Каманина. — Для выбора выпускников определено 113 направлений подготовки в различных сферах: строительство, IT-технологии, машиностроение, транспорт, промышленность, медицина, сельское, лесное и рыбное хозяйство, экономика и управление, правоохранительная деятельность, сервис и туризм, образование, культура и искусство».

В новом учебном году открыто 9 новых профессий и специальностей под заказ работодателей:

«Эксплуатация беспилотных авиационных систем» в Великоустюгском многопрофильном колледже,

«Оператор транспортного терминала» в Вологодском техническом колледже,

«Лаборант по контролю качества сырья, реактивов, промежуточных продуктов, готовой продукции, отходов производства» в Шекснинском филиале Череповецкого многопрофильного колледжа,

«Электромонтажник слаботочных систем» в Вологодском колледже связи и информационных технологий,

«Оператор-станочник деревообрабатывающего оборудования» в Тотемском политехническом колледже,

«Технология продуктов общественного питания массового изготовления и специализированных пищевых продуктов» в Вологодском колледже сервиса,

«Аппаратчик-оператор производства продуктов питания из растительного сырья» в Череповецком многопрофильном колледже,

«Реставрация» в Губернаторском колледже народных промыслов,

«Технологии индустрии красоты» в Вологодском колледже технологии и дизайна.

Всего за последние семь лет открыто 44 новых для региона направления подготовки.

Информация о правилах и условиях поступления размещена на сайтах образовательных организаций области. Прием заявлений стартует не позднее 20 июня 2023 года и продлится до 15 августа (или 10 августа на специальности, требующие вступительных испытаний).

Наиболее удобно и быстро подать документы можно через портал Госуслуг. Абитуриенты могут отнести документы лично в приемную комиссию, отправить по почте заказным письмом с уведомлением, а также по электронной почте приёмной комиссии или через сайт образовательной организации (если данные способы предусмотрены Правилами приема конкретной образовательной организации).

Открыты телефоны горячих линий на базе Центра опережающей профессиональной подготовки Вологодской области (81-72) 23-99-29, а также Департамента образования (8172) 23-01-01, для лиц с инвалидностью и ОВЗ — на базе Центров развития профессионального инклюзивного образования Вологодского колледжа технологии и дизайна (8172) 75-19-06 и Череповецкого лесомеханического техникума (88202) 44-00-80.

Информация о количестве бюджетных мест в колледжах и техникумах региона размещена на сайте Департамента образования области.