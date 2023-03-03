Вологодский первоклассник стал одним из первых, кто проехал по новой кольцевой линии метро в Москве

Вологодский первоклассник покатался на метро вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниными.



Первоклассник Степан из 41 школы Вологды стал одним из первых, кто проехал по запущенной 1 марта Большой кольцевой линии. Компанию юному вологжанину составил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Степан настоящий фанат подземного транспорта столицы, поэтому рискнул написать моему коллеге о своей мечте: побывать на открытии БКЛ», — сообщил мэр города Вологды Сергей Воропанов.

Ну, а Степан не только покатался под землей, но еще и получил подарки от московского мэра.



