Вологодский первоклассник стал одним из первых, кто проехал по новой кольцевой линии метро в Москве

03.03.2023 [Общество]

Вологодский первоклассник покатался на метро вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниными. 

Первоклассник Степан из 41 школы Вологды стал одним из первых, кто проехал по запущенной 1 марта Большой кольцевой линии. Компанию юному вологжанину составил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Степан настоящий фанат подземного транспорта столицы, поэтому рискнул написать моему коллеге о своей мечте: побывать на открытии БКЛ», — сообщил мэр города Вологды Сергей Воропанов. 

Ну, а Степан не только покатался под землей, но еще и получил подарки от московского мэра.


Тэги: метро, мечты, дети

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