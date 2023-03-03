Вологодские ветеринары спасли кота, проглотившего двухрублевую монету

03.03.2023 [Общество]

Операцию по удалению инородного тела из кишечника животного провели ветеринарные врачи ветстанции в городе Вологде.


«Владельцы котика рассказали, что длительное время у домашнего любимца наблюдались общее недомогание, плохой аппетит, рвота. Тщательное обследование и проведение рентген-диагностики показало наличие инородного предмета круглой формы. Во время операции из тонкого отдела кишечника была извлечена 2-х рублёвая монета. В настоящее время животное проходит послеоперационную реабилитацию и чувствует себя хорошо», — рассказали в управлении ветеринарии. 

Ветеринары напоминают, что каждый владелец должен знать, что попадание инородного предмета в организм животного (ухо, нос, кишечник), представляет серьезную опасность не только для нормальной жизнедеятельности организма, но и может стать причиной летального исхода.

Тэги: коты, животные, ветеринары

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