В 2022 году более тысячи человек привлечены к ответственности за незаконную рубку в Вологодской области

Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков отчитался о результатах работы по противодействию незаконном рубкам в 2022 году.

Всего в ходе проведения мероприятий по федеральному государственному лесному контролю и лесной охране за прошлый год выявлено 1563 нарушения законодательства. Привлечено к административной ответственности 1189 лиц, внесено 291 предостережение и взыскано административных штрафов 16,1 млн рублей.

«Государственными лесными инспекторами проведено 5340 патрулирований и выездных обследований, в т.ч 494 совместных с другими ведомствами. Повысилось выявление лиц, совершивших незаконные рубки, в 121 случае, а это 62%, они установлены. Органами внутренних дел возбуждено 146 дел по фактам таких рубок. По сравнению с 2021 г. количество незаконок снизилось на 7% и составило 198 против 214 годом ранее», — сказал Михаил Глазков.

Он пояснил, что с 2018 года количество незаконных рубок снизилось на 44%, объем- на 39%, причиненный ущерб на 35% (260 млн рублей). На протяжении последних лет объем незаконно заготовленной древесины от общего объема заготовки по области составляет 0,1%.