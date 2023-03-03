В 2022 году более тысячи человек привлечены к ответственности за незаконную рубку в Вологодской области

03.03.2023 [Общество]

Заместитель губернатора Вологодской области Михаил Глазков отчитался о результатах работы по противодействию незаконном рубкам в 2022 году.

Всего в ходе проведения мероприятий по федеральному государственному лесному контролю и лесной охране за прошлый год выявлено 1563 нарушения законодательства. Привлечено к административной ответственности 1189 лиц, внесено 291 предостережение и взыскано административных штрафов 16,1 млн рублей.

«Государственными лесными инспекторами проведено 5340 патрулирований и выездных обследований, в т.ч 494 совместных с другими ведомствами. Повысилось выявление лиц, совершивших незаконные рубки, в 121 случае, а это 62%, они установлены. Органами внутренних дел возбуждено 146 дел по фактам таких рубок. По сравнению с 2021 г. количество незаконок снизилось на 7% и составило 198 против 214 годом ранее», — сказал Михаил Глазков. 

Он пояснил, что с 2018 года количество незаконных рубок снизилось на 44%, объем- на 39%, причиненный ущерб на 35% (260 млн рублей). На протяжении последних лет объем незаконно заготовленной древесины от общего объема заготовки по области составляет 0,1%.

Тэги: незаконные рубки, Глазков

ТОП НЕДЕЛИ

24-летняя женщина-водитель погибла в ДТП на улице Можайского в Вологде 28 февраля
Четырехлетняя девочка и женщина погибли в ДТП под Вологдой
Вологодскую область к концу февраля накроет снегом
В Вологде началось строительство третьей очереди завода по производству ультразвукового оборудования
Уроженец Череповца Максим Магеррамов погиб в ходе СВО
Со 2 марта из Вологды можно будет доехать на автобусе в Северодвинск и Архангельск
Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям
В Вологде задержан подросток, убивший в подъезде школьника
Череповчанин женился на колумбийке в Шекснинском ЗАГСе
В Череповце хоронят двоих участников специальной военной операции

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Работы фотохудожника Анатолия Шиханова представлены на выставке в Вологде
В Никольске осудили водителя, который купил поддельные права
В колледжах и техникумах Вологодской области открылись новые профессии под заказ работодателей
Вологодский первоклассник стал одним из первых, кто проехал по новой кольцевой линии метро в Москве
Вологодские ветеринары спасли кота, проглотившего двухрублевую монету
В 2022 году более тысячи человек привлечены к ответственности за незаконную рубку в Вологодской области
Череповецкий «Алмаз» уступил Академии Михайлова в первом матче плей-ин Молодежной хоккейной лиги
 
02.03.2023 [Общество]

Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям

1954
0
02.03.2023 [БлогоVO]

О том, как живут пенсионеры в Череповецком районе, как чистят дорогу в деревне Вощажниково Мяксинского с/п

366
0
01.03.2023 [Обзор Прессы]

Почему нужно учить детей считать деньги?

446
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика