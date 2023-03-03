Череповецкий «Алмаз» уступил Академии Михайлова в первом матче плей-ин Молодежной хоккейной лиги.

Это предварительная стадия перед решающими матчами, в котором команды занявшие места с 5 по 8 в «золотом» дивизионе встречаются с тремя лучшими командами из «серебряного».

«Алмаз», финишировавший на 7 месте в «золотом» дивизионе Западной конференции МХЛ, накануне отправил в гости к Академии Михайлова, и уже на 26-й минуте матча уступал 0:3 тулякам. В дальнейшим, ещё до второго перерыва подопечные Егор Башкатова смогли отыграть две шайбы благодаря голам Савелия Семёнова и Ильи Васильева. В третьей двадцатиминутке команды обменялись заброшенными шайбами, итог матча 4:3 в пользу "михайловцев".

«Небольшое напряжение и давление присутствовало всё-таки это уже не регулярный чемпионат, а матчи на вылет. Цена ошибки возрастает в разы. Едем домой с боевым настроем, отступать нам некуда», - подвел итоги матча вратарь «Алмаза» Тимофей Королёв, отразивший 49 из 53-х бросков по своим воротам.

Череповчане уступают 0:1 в серии до двух побед, и каждая следующая игра может стать последней для «Алмаза» в этом сезоне. Следующий матч команды проведут 5 и, если понадобиться, 6 марта в Череповце.