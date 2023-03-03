Вологжанка пойдет под суд за то, что открыла ночью магазин и налила себе пива

Жительницу Вологды обвиняют в присвоении.

«Прокуратурой города Вологды в суд направлено уголовное дело по обвинению ранее судимой вологжанки 1970 г. р. в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 160 УК РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному). Как установлено в ходе расследования, вологжанка работала продавцом-кассиром в одном их магазинов на улице Текстильщиков города Вологды. В начале июля 2022 года в ночное время когда в ходе распития спиртных напитков совместно с супругом закончился алкоголь, она предложила супругу сходить в магазин, в котором работает, что бы взять алкоголь там», — рассказывают в прокуратуре города Вологды.

Муж согласился на авантюру. Женщина спокойно ночью открыла магазин своими ключами, налила себе и мужу из бочек 10 бутылок пива и прихватила 9200 рублей из кассы.

Далее обвиняемая с супругом с места преступления скрылась, употребив дома пиво по назначению, а денежные средства потратила по своему усмотрению.

Действиями обвиняемой потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму 10580 рублей.

За совершенные указанного преступления жительнице областной столицы грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.