Череповецкая «Северсталь» уступила московскому ЦСКА в первом матче четвертьфинальной серии

03.03.2023 [Спорт]

Череповецкая «Северсталь» уступила московскому ЦСКА в первом матче четвертьфинальной серии Западной конференции плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

Встречались 2 и 7 команды «Запада». Череповчане выиграли первый период, открыв счёт на 9-й минуте матча. Шайбу в большинстве, броском от синей линии, забросил лучший защитник «Северстали» Робин Пресс. Набрав свое 42-е очко в сезоне по системе гол+пас (11+31).

Во втором периоде действующий обладатель Кубка Гагарина смог заметно прибавить, нанеся 19 броском по воротам Дмитрия Шугаева. Череповчане к слову лишь 3 раза в этой двадцатиминутке побеспокоила вратаря ЦСКА. Два из этих девятнадцати бросков «армейцев» пришлись точно в цель. С разницей 57 секунд Михаил Григоренко и Виталий Абрамов забили голы и уже игроки «Северстали» оказались в роли догоняющих 1:2.

На старте третьей двадцатиминутке хозяевам льда, игрокам ЦСКА понадобилось ещё меньше времени, всего лишь 24 секунды чтобы забросить две шайбы. В концовке матча команды обменялись голами, за «Северсталь» шайбу забросил Илья Иванцов, у хозяев гол в пустые ворота забил Сергей Плотников. 5:2 в матче и 1:0 в серии до 4-х побед в пользу ЦСКА.

«Провели хороший первый период. Держали шайбу. Неплохо действовали в атаке. Во втором периоде сами себе привезли. Плюс ужасное выступление наших центральных нападающих на точке — 45 на 17. Первые два гола пропустили из-за этого. Не считая пропущенного гола с пустыми воротами, все четыре гола были одинаковыми — наброс, подставление. Разберём, посмотрим. Серия только началась. Поборемся», — сказал после матча главный тренер «Северстали» Андрей Разин.

Так же Разин посетовал на то, что идёт такой крутой плей-офф КХЛ, а на федеральном канале (читай «Матч ТВ») один футбол показывают.

«Мы не смотрим на другие команды. Нам своих проблем достаточно. Это интересный чемпионат, интересный плей-офф. Интересно болельщикам, зрителям. Федеральным каналам нужно это раскручивать. Кругом один футбол. Такой классный плей-офф, такие интересные матчи», - сказал он.

Как бы то не было, но уже завтра команды встретятся вновь, чтобы провести второй матч.

Тэги: хоккей

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