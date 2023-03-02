Житель Череповца убил жену во время ссоры 1 января

В Череповце завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве жены.

«По версии следствия, утром 1 января 2023 года между череповчанами, находившимися в состоянии опьянения в своей квартире на ул. Металлургов, произошла бытовая ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил ножом свою 39-летнюю супругу, причинив ей смертельные раны», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Спустя некоторое время он сообщил о случившемся в экстренную службу. Его задержали и заключили под стражу. Уголовное дело в отношении мужчины передано в суд для рассмотрения по существу. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.