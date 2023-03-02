Житель села Устье получил реальный срок лишения свободы за сбор и хранение мака

В Сокольском районе суд вынес приговор 33-летнему жителю села Устье, признанному виновным в незаконном приобретении, хранении и перевозке наркотиков.

Установлено, что в августе 2022 года мужчина собрал более 1,6 кг дикорастущего мака для личного употребления, а потом отвёз к себе домой и хранил, пока наркотическое средство не изъяли полицейские.

«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил мужчине наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима», — сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.