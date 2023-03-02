В Харовском районе колодцы с питьевой водой не дезинфицировали пока не вмешалась прокуратура

В Харовском районе прокуратура провела проверку общественных колодцев с питьевой водой.

«Установлено, что МКП „Управление ЖКХ“, осуществляющим на праве оперативного управления использование 22 общественных колодцев, в нарушение требований законодательства не исполняется программа производственного контроля, общественные колодцы не чистятся, их дезинфекция и контроль качества воды надлежащим образом не осуществляется», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Прокуратура внесла в адрес директора предприятия соответствующее представление, которые было рассмотрено, однако нарушения не были устранены в полном объёме, поэтому ведомство обратилось с иском в суд. По результатам рассмотрения иска требования прокуратуры были удовлетворены в полном объёме: на МКП «Управление ЖКХ» возложены обязанности по очистке колодцев и выполнению производственной программы качества воды.