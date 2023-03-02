53-летний вологжанин проплыл 200 метров в ледяной воде, завоевав серебряную медаль. Александр Кокарев последние два года занимается моржеванием и бегает с голым торсом. Принимает участие в соревнованиях.
Личный рекорд вологжанин установил месяц назад на Чемпионате по зимнему плаванию в Переславле-Залесском. Там он занял первое место среди пловцов своей возрастной категории. Очередные соревнования проходили на днях в Москве. Александр также завоевал медаль. Но в этот раз серебряную. В ходе соревнований в Москве Александр второй раз в жизни проплыл 200 метров.
Вологжанин почти каждый день выходит на пробежку на улицу и вне зависимости от погоды бегает в одних шортах.
Вологжанин проплыл 200 метров в ледяной воде и завоевал медаль
53-летний вологжанин проплыл 200 метров в ледяной воде, завоевав серебряную медаль. Александр Кокарев последние два года занимается моржеванием и бегает с голым торсом. Принимает участие в соревнованиях.
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