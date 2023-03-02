Череповецкие «мечтатели» собирают деньги на зарплату больничным мамам

02.03.2023 [Общество]

Благотворительный детский фонд «Мечтатели» собирает средства для оплаты месяца работы двоих «больничных мам».

«Паша (имя изменено) совсем малышок, ему только ещё 25 дней, но так получилось что он у нас в больнице, один без мамы. Малыш хорошо кушает, любит когда его качают. Сразу перестаёт плакать.Когда берёшь его на руки смотрит своими глазками., а потом засыпает. Паша поступил в больницу по соц. показаниям. Вчера вечером мы получили вот такую историю от одной из наших больничных мам. Так хочеться, чтобы все малыши нашли свою любящую маму», — пишут сотрудники фонда. 

Фонд собирает средства для оплаты месяца работы «больничных мам» — 56000 рублей — состоящей из двух человек. Если внесете 145 рублей, то оплатите 1 час работы. 

Больничные мамы помогают детям, которые остались без родителей, не чувствовать себя одинокими во время лечения. Пусть рядом с ними будет няня, которая будет держать их за руку, гладить по голове и говорить: «Ты поправишься, малыш!».



Наименование получателя БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ФОНД «МЕЧТАТЕЛИ»
ИНН получателя (352-83) 1-01-97
Наименование банка ПАО Сбербанк
БИК 041909644
Корреспондентский счет (301-01) 810-90-00-00-00-06-44
Расчетный счет (407-01) 810-91-20-00-00-01-86
назначение — пожертвование на уставную деятельность няни

карта ВТБ (489-34) 704-61-89-77-01

Тэги: благотворительность, больничные мамы

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