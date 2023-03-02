Череповецкие «мечтатели» собирают деньги на зарплату больничным мамам

Благотворительный детский фонд «Мечтатели» собирает средства для оплаты месяца работы двоих «больничных мам».

«Паша (имя изменено) совсем малышок, ему только ещё 25 дней, но так получилось что он у нас в больнице, один без мамы. Малыш хорошо кушает, любит когда его качают. Сразу перестаёт плакать.Когда берёшь его на руки смотрит своими глазками., а потом засыпает. Паша поступил в больницу по соц. показаниям. Вчера вечером мы получили вот такую историю от одной из наших больничных мам. Так хочеться, чтобы все малыши нашли свою любящую маму», — пишут сотрудники фонда.

Фонд собирает средства для оплаты месяца работы «больничных мам» — 56000 рублей — состоящей из двух человек. Если внесете 145 рублей, то оплатите 1 час работы.

Больничные мамы помогают детям, которые остались без родителей, не чувствовать себя одинокими во время лечения. Пусть рядом с ними будет няня, которая будет держать их за руку, гладить по голове и говорить: «Ты поправишься, малыш!».





Наименование получателя БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ ФОНД «МЕЧТАТЕЛИ»

ИНН получателя (352-83) 1-01-97

Наименование банка ПАО Сбербанк

БИК 041909644

Корреспондентский счет (301-01) 810-90-00-00-00-06-44

Расчетный счет (407-01) 810-91-20-00-00-01-86

назначение — пожертвование на уставную деятельность няни



карта ВТБ (489-34) 704-61-89-77-01