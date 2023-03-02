100-летие со дня рождения фотографа Церковницкого отмечают в Кириллове

Вечер памяти фотографа Константина Церковницкого прошел в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике.

Мероприятие было приурочено к 100-тию со дня рождения легендарного кирилловского фотографа, интеллигента в третьем поколении, ветерана войны и дарителя музея Константина Сергеевича Церковницкого.

Ранее NewsVo рассказывал, что дом семьи Церковницких, построенный в 19-м веке, находится в Кириллове на улице Февральской.

Последние обитатели дома – Татьяна Васильевна (1927 – 2013), ветеран педагогического труда, Почетный гражданин города Кириллова и ее супруг Константин Сергеевич (1923 – 2008), ветеран Великой Отечественной войны, талантливый художник, фотограф, участник районных и областных художественных выставок передали этот дом Кирилло-Белозерскому музею-заповеднику со всеми предметами домашней обстановки и обихода.

– Свою родословную Церковницкие ведут с 17-го века, – рассказал генеральный директор музея Михаил Шаромазов. – Фамилия происходит от названия села Церковное Вологодского уезда, где их предки были священнослужителями. В Кириллов представители этого рода переехали в конце 19-го века.

Каждое поколение семьи, которая проживала в деревянном доме на улице Февральской, оставляло значительный след в культурной жизни провинциального Кириллова.

– Их дом называли живым, – рассказали горожане на прошедшем мероприятии. – Супруги Церковницкие – Константин Сергеевич и Татьяна Васильевна – почти никогда не оставались наедине. Дом был полон гостей! Немногословные, но светлые, они были готовы выслушать каждого и поддержать, дать совет и успокоить. Говорили о культуре, политике, читали стихи, пели песни. Одним словом, жили! Это была весьма романтичная пара, любившая походы на природу и замечавшая красоту во всем!

Константин Сергеевич занимался живописью и даже учил этому подрастающее поколение. Его ученица, кирилловчанка Ирина Рябкова с теплом вспоминает о тех днях, замечая, что этот уникальный человек из простой композиции мог сделать живописное произведение.

– Константин Сергеевич Церковницкий оставил глубокий и яркий след в истории города Кириллова. В памяти горожан он остался как превосходный фотограф. Его снимки, на которых запечатлены разные события и люди, сельские и городские улицы, без преувеличения, можно назвать фотолетописью кирилловской земли второй половины 20-го столетия. До сих пор у многих горожан хранятся фотографии, сделанные Константином Сергеевичем лично, – сказала заведующая отделом истории города Кириллова и района Анна Репина.

Супруги Церковницкие неоднократно выступали в качестве дарителей Кирилло-Белозерского музея-заповедника, благодаря им музейные фонды пополнились значительным количеством экспонатов, среди которых – семейные реликвии, уникальные документы, связанные с историей Кирилловского края.

Почтить память Константина Сергеевича в Кирилло-Белозерском музее-заповеднике пришли земляки, хранящие в душе теплую память о Церковницких, а также – представители молодого поколения.

– Записи голоса, вещи Константина Сергеевича бережно хранятся в фондах Кирилло-Белозерского музея-заповедника, – заметил заведующий отделом культурно-массовых мероприятий музея Сергей Беляшов. – Благодаря сохраненным первоисточникам документальные вечера обретают свою индивидуальность и оригинальность. Этим летом планируем провести новый проект, посвященный семье Церковницких, прямо на лужайке у их дома.

Финальной точкой встречи стало появление в зале самого Константина Сергеевича – его образ воссоздал местный актер Василий Грот.

Юбилейные мероприятия, посвященные столетию со дня рождения Константина Церковницкого, на этом не заканчиваются. В филиале Кирилло-Белозерского музея-заповедника – Музее истории города Кириллова и района – открылась выставка, которая отражает всю многогранность жизненного пути нашего земляка, как художника, фотографа и патриота земли кирилловской.