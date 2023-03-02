Лесозаготовителя из Верховажского района оштрафовали за незаконную рубку в водоохраной зоне

Департамент лесного комплекса Вологодской области обратился в суд с иском к ООО «Верховажьелес» о взыскании ущерба, причинённого незаконной рубкой в водоохраной зоне.

«Общий объем незаконной рубки составил 1307 куб. м., а в качестве волоков и лесной дороги было использовано русло ручья», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Установлено, что ручей не имеет названия, а ширина водоохраной зоны составляла 50 метров. Общая сумма ущерба составила 15 140 464 рублей.

Суд постановил взыскать с общества сумму ущерба, а также 98 702 рубля госпошлины в доход федерального бюджета. Фирма не согласилась с таким решением и обжаловала его.