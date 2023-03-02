Выставка украшений и композиций для оформления интерьера откроется в Вологде 10 марта

02.03.2023 [Культура]

Выставка украшений и композиций для оформления интерьера «Реминисценции» откроется в Вологде 10 марта.

Автор работ – художник по металлу Сергей Поздняков – он создает объемные модели из медной проволоки и листовой меди, спаянных газовой горелкой. 

– Эксклюзивные композиции для оформления интерьера, светильники, украшения словно возвращают в «медный век», производят впечатление почти древних, тем более что для некоторых из них мастер действительно использовал детали старинных вещей, – говорится в анонсе мероприятия.

Сергей Поздняков родился в городе Всеволжске в 1968 году. Живет и работает в Вологде. По образованию – врач и психолог, в жизни – частный предприниматель. Увлекся творчеством лет 10 назад. 

Посетить выставку можно с 6 марта по 9 апреля в Центре ремесел по адресу: Вологда, Благовещенская, 20. Без выходных.

Торжественное открытие выставки состоится 10 марта в 17:00.

Возрастных ограничений нет.

Тэги: выставка, ювелир, художник

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