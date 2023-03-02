Наибольший удельный вес в общем объеме продовольственных товаров вологжан приходится на алкоголь

Наибольший удельный вес в общем объеме продовольственных товаров в 2022 году приходился на алкогольные напитки – 15%. Об этом сообщил Вологдастат в своем отчет о розничной торговле в 2022 году.

На 1 января 2023 года на территории Вологодской области насчитывалось 7,7 тыс. магазинов, более 1,3 тыс. павильонов, палаток и киосков, 922 аптеки, 391 столовая и 656 ресторанов, кафе, баров.

По предварительным данным в 2022 году в розничной торговой сети, на рынках и ярмарках продано товаров на 264,5 млрд рублей, или 95% (в сопоставимых ценах) к 2021 году.

В среднем каждым жителем области приобретено товаров на 233 тыс. рублей, из них пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия - на 134 и непродовольственных товаров - на 99 тыс. рублей.

В 2022 году более половины общего объема продаж в структуре оборота розничной торговли занимали пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия. Населением приобретено товаров этой группы на 151,9 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 2% больше уровня 2021 года.

Наибольший удельный вес в общем объеме продовольственных товаров приходился на алкогольные напитки – 15%, мясо (включая мясо домашней птицы и дичи, продукты и консервы из мяса) – 14%, молочные продукты – 9%, кондитерские изделия – 8%, хлеб и хлебобулочные изделия – 6%, свежие овощи и фрукты – 5%, пищевые масла и жиры – 4%, рыбу и морепродукты – 3%, сахар, чай, яйца – по 2%.

Непродовольственных товаров приобретено населением на 112,6 млрд рублей, или 43% оборота розничной торговли. По сравнению с 2021 годом их объем уменьшился (в сопоставимых ценах) на 14%.

В 2022 году через интернет-магазины покупателям реализовано товаров на 8 млрд рублей, или 3% общего оборота розничной торговли. По сравнению с 2021 годом (в сопоставимых ценах) снижение составило 12%.

Торговые сети в 2022 году сформировали 38% оборота розничной торговли Вологодской области. Более привлекательной для торговых сетей оставалась реализация пищевых продуктов, выручка от продажи которых составила почти две трети оборота розничной торговли розничных торговых сетей.

На конец 2022 года объем товарных запасов в организациях розничной торговли составил 18 млрд рублей, что в товарной массе на 3% меньше, чем на конец 2021 года. Уровень запасов в днях торговли составил 42 дня (на конец 2021 года – 37 дней)

