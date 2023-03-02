Наибольший удельный вес в общем объеме продовольственных товаров вологжан приходится на алкоголь

02.03.2023 [Общество]

Наибольший удельный вес в общем объеме продовольственных товаров в 2022 году приходился на алкогольные напитки – 15%. Об этом сообщил Вологдастат в своем отчет о розничной торговле в 2022 году. 

На 1 января 2023 года на территории Вологодской области насчитывалось 7,7 тыс. магазинов, более 1,3 тыс. павильонов, палаток и киосков, 922 аптеки, 391 столовая и 656 ресторанов, кафе, баров.

По предварительным данным в 2022 году в розничной торговой сети, на рынках и ярмарках продано товаров на 264,5 млрд рублей, или 95% (в сопоставимых ценах) к 2021 году.

В среднем каждым жителем области приобретено товаров на 233 тыс. рублей, из них пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия - на 134 и непродовольственных товаров - на 99 тыс. рублей.

В 2022 году более половины общего объема продаж в структуре оборота розничной торговли занимали пищевые продукты, включая напитки, и табачные изделия. Населением приобретено товаров этой группы на 151,9 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 2% больше уровня 2021 года.

Наибольший удельный вес в общем объеме продовольственных товаров приходился на алкогольные напитки – 15%, мясо (включая мясо домашней птицы и дичи, продукты и консервы из мяса) – 14%, молочные продукты – 9%, кондитерские изделия – 8%, хлеб и хлебобулочные изделия – 6%, свежие овощи и фрукты – 5%, пищевые масла и жиры – 4%,  рыбу и морепродукты – 3%, сахар, чай, яйца – по 2%.

Непродовольственных товаров приобретено населением на 112,6 млрд рублей, или 43% оборота розничной торговли. По сравнению с 2021 годом их объем уменьшился (в сопоставимых ценах) на 14%.

В 2022 году через интернет-магазины покупателям реализовано товаров на 8 млрд рублей, или 3% общего оборота розничной торговли. По сравнению с 2021 годом (в сопоставимых ценах) снижение составило 12%.

Торговые сети в 2022 году сформировали 38% оборота розничной торговли Вологодской области. Более привлекательной для торговых сетей оставалась реализация пищевых продуктов, выручка от продажи которых составила почти две трети оборота розничной торговли розничных торговых сетей.

На конец 2022 года объем товарных запасов в организациях розничной торговли составил 18 млрд рублей, что в товарной массе на 3% меньше, чем на конец 2021 года. Уровень запасов в днях торговли составил 42 дня (на конец 2021 года – 37 дней)
 

Тэги: статистика, розничная торговля

ТОП НЕДЕЛИ

24-летняя женщина-водитель погибла в ДТП на улице Можайского в Вологде 28 февраля
Четырехлетняя девочка и женщина погибли в ДТП под Вологдой
Авария на магистральном тепловоде в Южном районе Вологды произошла 23 февраля
Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Вологде 23 февраля
Один человек погиб и двое получили травмы в ДТП в Великоустюгском районе 23 февраля
Вологодскую область к концу февраля накроет снегом
Уроженец Череповца Максим Магеррамов погиб в ходе СВО
Со 2 марта из Вологды можно будет доехать на автобусе в Северодвинск и Архангельск
В Вологде в День защитника Отечества вручили орден Мужества семье военного, погибшего в ходе СВО
В Вологде задержан подросток, убивший в подъезде школьника

Похожие новости

В Вологодской области на 59% снизилось производство льняных тканей

Вологдастат опубликовал оперативные данные по производству отдельных видов продукции в 2022 году

901
0

Население России за год сократилось более чем на полмиллиона человек

Росстат еще не опубликовал данные о естественной убыли населения в целом за 2022 год

1161
0

Число невыездных должников в России достигло рекорда за 15 лет

В списке невыездных россиян из-за долгов на данный момент числиться 8 миллионов человек

1584
0

Вологдастат зафиксировал рост цен на бензин в регионе

Больше всего цены выросли на дизельное топливо. Сразу на 10%

2902
0

В Вологодской области выросло количество заявлений о фактах коррупции

За 11 месяцев текущего года следователям поступило 100 соответствующих заявлений

1990
0

«Борщевой набор» замедлил темпы инфляции в Вологодской области в октябре

Картофель и капуста в магазинах были намного дешевле, чем в октябре прошлого года

1746
0

Хороший урожай помог замедлить инфляцию в Вологодской области

В сентябре, по данным Росстата, она составила 14,8%

1510
0

Уехавшие из-за мобилизации россияне стали активнее пользоваться сервисом знакомств «Мамба»

Так, например, количество регистраций в сервисе в Грузии выросло на 120%

838
0

В Вологодской области работает 8,5 тысяч учителей

Ежегодно 5 октября отмечается профессиональный праздник – День учителя

926
0

В Вологде реже стали происходить пожары

В единой дежурной диспетчерской службе города Вологды сообщили, что с 1 января по 25 сентября в областном центре произошло 366 пожаров

846
0

С начала года вологжане перевели на счета мошенников 157 миллионов рублей

При этом количество киберпреступлений снизилось почти на 18%

934
0

Количество заболевших коронавирусом вологжан за неделю выросло на 80%

За сутки такой диагноз поставили 310 пациентам

1817
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Череповце осудили пенсионерку, укусившую судебного пристава
В Вологде тысяча специалистов и двести единиц техники подготовлены на случай ликвидации последствий весеннего паводка
Наибольший удельный вес в общем объеме продовольственных товаров вологжан приходится на алкоголь
Билет в театр как новый вид мошенничества: вологодские полицейские предупреждают о новых способах кражи денег со счетов
Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям
Алина Пеклецова стала серебряным призером Первенства России по лыжным гонкам
Семейную пару в Великом Устюге оштрафовали на 10 тысяч рублей за взаимные побои
 
16.02.2023 [Общество]

И так сойдет: жителям Харовска отказали в обустройстве зимней переправы через реку, просто запретив ходить в этом месте

1960
0
01.03.2023 [БлогоVO]

Парковка у медпункта

390
0
01.03.2023 [Обзор Прессы]

Почему нужно учить детей считать деньги?

306
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика