Билет в театр как новый вид мошенничества: вологодские полицейские предупреждают о новых способах кражи денег со счетов

В последнее время все чаще вологжане теряют деньги, попавшись на новую схему мошенничества — обман под видом онлайн-покупки билетов в театр. Сообщают в УМВД России по ВОлогодской области.

«Внешне это выглядит так. Симпатичные девушки ищут знакомства в сети и предлагают потенциальным ухажёрам в качестве первого свидания поход в театр. В процессе переписки „девушка“ сообщает, что себе она уже купила билет, а кавалеру предлагает приобрести билет с местом в зале рядом с ней, и отправляет ссылку для покупки билета онлайн. При переходе по ссылке и вводе данных банковской карты со счета списываются все деньги».

С такой ситуацией в полицию обратился 33-летний вологжанин. Мужчина рассказал, что в интернете познакомился с привлекательной девушкой, переписывался с ней несколько дней, а спустя время она предложила сходить с ней в театр и скинула ссылку для покупки билета онлайн, уточнив, что у неё билет уже есть. Вологжанин перешел по ссылке, где несколько раз ввёл данные своей банковской карты, после чего с его с карты были списаны денежные средства в сумме 320 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело. Ведутся мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного дистанционного хищения.