Как прожить на зарплату в 17 тысяч: Вологодские метеорологи написали открытое письмо властям

Наталья Рюмина

Вологодские синоптики написали открытое письмо, в котором рассказали, что устали получать маленькую заработную плату. Обратившиеся написали, что все деньги уходят в Северное УГМС и Вологде ничего не достается. При этом госзадание нужно выполнять.

«Крайне удручающая ситуация сложилась в Вологодском ЦГМС, являющимся отделением Северного УГМС (г. Архангельск). В Вологодском ЦГМС царит полная разруха. Специалисты инженеры с многолетним стажем работы получают заработную плату 17 000 рублей на руки. Никаких повышений зарплаты не было от слова „вообще“. Все указы правительства о повышении зарплаты игнорируются полностью. Индексация зарплаты 4% (300 рублей) — это капля в море! Чтобы не повышать зарплату наблюдателям гидрометеорологической сети, сокращают количество отработанных часов. С каждым правительственным повышением зарплат наблюдатели делают одну и ту же работу за более короткий срок. Повышение зарплат идёт везде по стране в размере 20-50%. Зарплату ежегодно повышают военным, полиции, медикам, врачам, увеличивается материнский капитал, выплаты на ребёнка. Повышается всё и везде, кроме зарплаты в Вологодском ЦГМС. На фоне роста цен во всех сферах от коммуналки до продуктов питания, это ни в какие ворота не лезет. В первые за более чем 25 лет в Вологодском ЦГМС не было годовой премии», — написали синоптики в своем письме.

Обратившиеся пояснили, что денег не выделяется ни на что.

Фото группа Вологодский ЦГМС

«Ремонт оборудования — денег нет, закупка запчастей — денег нет, покупка спецодежды — денег нет. Ответ один — денег нет. Но на премии руководителям Северного УГМС (г. Архангельск) и Вологодского ЦГМС деньги ЕСТЬ! Дело дошло до того, что из-за отсутствия своевременного ремонта автомобиля и покупки запчастей, водитель и гидролог едва заживо не сгорели в автомобиле! А руководству наплевать. Машины нет. Выездов нет. Как работать не известно. Но ГОСЗАДАНИЕ нужно выполнять! Как??? Заработать денег возможность есть. Но Северное УГМС (г. Архангельск) забрали себе все „богатые“ контракты, а Вологодскому ЦГМС оставили только 100-рублёвые справки выдавать. Плюс, правительство Вологодской области заключает с Вологодским ЦГМС контракт на получение гидрологической и метеорологической информации, а оплачивает только 30%!!! ВСЕГО 30%!!! Это курам на смех! На одной из метеостанций электрики провели высоковольтную линию вплотную к метеоплощадке. Из-за этого несколько раз в год искра пробивает от проводов на мачту с оборудованием. Все приборы сгорают. И так постоянно. А руководству наплевать. Деньги на бензин, новое оборудование, командировки выделяются и улетают в трубу, вместо того, чтобы устранить главную причину проблемы. Аналогичная ситуация с ДМРЛ с дорогостоящим оборудованием. И всем пофиг. Одним из вариантов решения проблемы может служить выход Вологодского ЦГМС из состава Северного УГМС (г. Архангельск) и получение государственного финансирования напрямую! Вот так и живём», — заключили обратившиеся.

NewsVo обратился за комментарием в Вологодский ЦГМС. Заместитель начальника вологодского гидрометцентра Юлия Смелкова пояснила, что руководство центра делает все возможное, чтобы решить проблему с зарплатами. Есть письма депутатам, в министерства, но пока все остается на своем месте. А зарплата начисляется в соответствии с законом.

«Зарплата рассчитывается в соответствии с положением об оплате труда работников ФГБУ Северное УГМС. В соответствии с Положением, которое утверждено приказом ФГБУ Северное УГМС 11 февраля 2019 года, номер 108, и в соответствии с приказом от 20 декабря 2022 года номер 1589, установлен минимальный размер оплаты труда сотрудникам — 16 242 рубля. Этот МРОТ у 185 человек из 229. На сегодняшний день в филиале 36,1 вакансия, часть из них обрабатывается штатными специалистами, которым установлен надбавки за интенсивность работ. Тот, кто не отрабатывает дополнительно ставок, получают МРОТ», — сказала Юлия Смелкова.

Вопрос с финансированием метеорологических служб в России стоит, действительно, остро. Минфин не выделяет денег дополнительно на индексацию зарплат сотрудникам ЦГМС, они не подпадают под майские указы. Весь гидромет в России питается МРОТ, так как получает определенный бюджет. На индексацию зарплат деньги метеорологическим службам приходится изыскивать из собственных средств, но их очень мало.

Недавно синоптики из Самарской области (Аэрологическая станция Безенчук) сняли целый ролик о том, что невозможно прожить на зарплату метеоролога, сделав акцент на то, что скоро на метеостанциях работать будет некому. Система просто развалится.

В 2021 году письмо властям адресовал Общероссийский профсоюз авиационных работников, который просил рассмотреть вопрос допфинансирования зарплат метеорологов. Профсоюз отметил, важность работы гидрометеорологических служб, в том числе для безопасности полетов. Вопрос зарплат синоптики со всей России поднимают каждый год, однако, пока в этой сфере ничего не изменилось.