Алина Пеклецова стала серебряным призером Первенства России по лыжным гонкам

Алина Пеклецова - серебряный призер Первенства России по лыжным гонкам среди юношей и девушек 17-18 лет, который накануне стартовал в Кирово-Чепецке.

Вологжанка заняла второе место на дистанции 5 км. классическим стилем, показав результат 15:30.4. Отставание от лидера, Екатерины Никитиной из Республики Мордовия, составило 4,3 сек. На третьем месте представительница Красноярского края Руслана Дьякова.

«Гонка неплохо прошла. Были небольшие проблемы с держанием, много пришлось ехать на руках или бежать, но ничего страшного. Самочувствие было не совсем понятным, по ходу гонки было такое ощущение, как будто никак не могу разогнаться в полную силу. Я думала, что иду вообще плохо. Но по ходу тренеры подсказали по времени, узнала, что иду лидером и нужно дорабатывать до конца. Сегодняшним результатом я вполне довольна, на финише даже удивилась этому. Готовилась к этому старту на сборе в Сыктывкаре, сюда мы приехали только за день до гонок, в самом комплексе мест уже не осталось, поэтому пришлось размещаться в городе и приезжать на тренировки и гонку на автобусе», - прокомментировала свою выступление Алина.