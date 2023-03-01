Семейную пару в Великом Устюге оштрафовали на 10 тысяч рублей за взаимные побои

01.03.2023 [Общество]

В Великом Устюге суд привлёк к административной ответственности мужа и жену, признанных виновными во взаимных побоях, сообщает местная газета «Устюжаночка».

По данным издания, побоям предшествовала семейная ссора: в один из дней в декабре 2022 года супруги после совместного употребления спиртного поспорили и не сошлись во мнении по некоторым вопросам.

«Между мужем и женой произошла ссора, в ходе которой супруг нанёс своей супруге несколько ударов кулаком по лицу, а она в ответ взяла в руки шуруповёрт и нанесла им удары по различным частям тела своего супруга. В результате оба получили телесные повреждения, вызвали сотрудников полиции, написали заявления о привлечении друг друга к ответственности»,  говорится в сообщении газеты.

В суде супруги согласились с предъявленным обвинением и признали вину. Суд назначил каждому из них наказание в виде штрафа в пять тысяч рублей. Постановление вступило в законную силу.

Тэги: побои, родственники, пьянка, суд, штраф

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