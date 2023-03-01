В Соколе мужчина через суд взыскал с администрации города деньги за упавшую на его машину ветку

В Соколе суд рассмотрел иск владельца автомобиля к администрации города о взыскании ущерба, причинённого падением ветки на его авто.

«В сентябре 2022 года мужчина ехал за рулем автомобиля „Volkswagen Tiguan“ по ул. Мусинского г. Сокола. В этот момент на машину упала большая ветвь дерева, которая повредила автомобиль», — сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

Мужчина просил взыскать с ответчика 293 000 рублей и мотивировал своё требование тем, что контроль за безопасным состоянием зелёных насаждений осуществляет именно городская администрация.

«Доводы представителя ответчика о том, что падение ветви дерева является форс-мажорным обстоятельством, которое произошло вследствие неблагоприятных погодных условий, судом отклонены, так как Приказом МЧС России установлено, что источником чрезвычайной ситуации природного характера является сильный ветер, скорость которого превышает 25 м/с и более. Однако в тот день скорость ветра не превышала указанную норму», — также говорится в сообщении пресс-службы судов Вологодской области.

При таких обстоятельствах суд встал на сторону истца и полностью удовлетворил его требования.