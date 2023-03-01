«Открытие Авто»: в феврале параллельный импорт помог снизить цены на популярных «корейцев»

01.03.2023 [Новости компаний]

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») проанализировали, как изменялись прайс-листы на популярные новые автомобили в течение февраля 2023 года. Наиболее заметным (в диапазоне 13-14%) снижением цен отличились кроссоверыHyundaiSantaFe и Tucson. Благодарить нужно тех авторитейлеров, которые расширили поставки этих моделей по параллельному импорту и увеличили конкуренцию за клиента. Те же причины «демократизации» ценников оказались актуальны для KiaSeltos и Sportage. В то же время вместе со сменой модельного года вернулись к росту цены на несколько моделей Chery, Exeed, Geely и Haval. В целом в представленном топ-20 наиболее популярных автомобилей подорожало 11 моделей, подешевело девять.

Поставки автомобилей по параллельному импорту практически весь прошлый год носили в основном частный характер — машины, выставляемые в официальных салонах многих западных, японских и корейских марок, были чаще всего завезены на физических лиц. В текущем году ситуация постепенно меняется. Некоторые дилеры сумели отладить логистику, финансовые коридоры и увеличить партии завозимых автомобилей с полной уплатой НДС, и, по сути, сами стали импортерами. У некоторых авторитейлеров партии поставляемых машин уже исчисляются сотнями.

Так, среднеразмерныйкроссоверHyundaiSantaFe, который практически весь прошлый год сложно было купить дешевле четырех миллионов рублей, в феврале в ряде салонов можно было приобрести по цене 3,57 миллиона, то есть на 13,9% дешевле. Примерно в том же диапазоне (13,2%) сократилась цена на компактный паркетникHyundaiTucson. Поставки от «Автотора» этих обоих кроссоверов закончились ее прошлой осенью. И те машины, которые можно встретить на дилерских площадках, завезены, как правило, из Казахстана, Китая и Южной Кореи.

В пятерку подешевевших моделей попали кроссоверыChangan СS75 (-9,5%) и Omoda C5 (-5,7%), а также пикап GW Poer (-4,2%). Надо отметить, что из этой тройки машин лучше всех продается Omoda, и уже есть салоны, которые вышли на объемы реализации до 40 а/м в месяц. Однако и число новых авторитейлеров марки растет очень стремительно: к концу февраля их уже стало более 120. В то же время FAW Bestune T77 и два Exeed (LX и VX) меняли ценники в пределах погрешности.

В свою очередь самая продаваемая машина российского рынка — LadaGranta — продолжала дорожать. При этом дефицита по этой модели давно не наблюдается: у крупных московских дилеров уже есть по несколько сотен автомобилей. Тем не менее в феврале «Гранту» едва ли где-то можно было купить дешевле 750 тысяч, что почти на 4% больше, чем в январе. Другие популярные автомобили из Тольятти (Vesta и две модели Niva) в феврале практически не менялись в цене. Еще одна традиционно популярная российская модель — UAZ Patriot — также пока не стала «ближе к народу»: за второй месяц года подорожание составило почти 3%.

В наш список попали еще четыре модели Haval (F7, F7X, Jolion и Dargo), а также GeelyTugella, СheryTiggo 4 Pro и Changan CS35: увеличение цен по ним составило в среднем 3-6%. Оно связано в основном со сменой модельного года. И наконец, больше других увеличилась цена (+11%) на самый популярный в России вседорожник марки Exeed — модель TXL. В январе 2023 года в салонах еще оставались эти кроссоверы, выпущенные в 2021 г. Сейчас они, похоже, закончились.

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие»):

С появлением у нас автомобилей, выпушенных в 2023 году, цены начали свой рост. Особенно это актуально для «китайцев». Большинство продаваемых прежде автомобилей были закуплены в то время, когда за один юань нужно было платит 8,5-9 рублей, а сейчас он приближается к 11. Не отстает от негативных тенденций и АвтоВАЗ: по информации дилеров уже в марте ряд моделей из Тольятти может прибавить по 16-20 тысяч рублей.

С другой стороны, ряд тенденций в авторитейле положительным образом скажутся на ценообразовании. Да, пока наш рынок новых автомобилей является едва ли не самым дорогим в мире для большинства моделей из Европы и Азии. Однако в феврале уже несколько финансово устойчивых дилеров объявили о массовых поставках машин по параллельному импорту для юридических лиц. Это позволяет им стать официальными поставщиками популярных марок и продавать машины не только через свои салоны, но и через недозагруженные дилерские центры коллег. При относительно стабильном курсе рубля это позволит постепенно, в перспективе 3-4 месяцев, в известной мере насытить сегмент рынка.

Кроме того, авральное расширение сетей ряда марок из Поднебесной и борьба за долю рынка заставляет не только дилеров, но и импортеров «двигаться» по маржинальности каждой сделки и, как минимум, не прекращать поддержки авторитейлеров в части программ trade-in и F& I. И наконец, расширение бизнеса таких марок, как Omoda и «Москвич», и появление новых игроков (Kaiyi и Jetour) также должно неизбежно повлиять на наполнение нашего рынка и стабилизацию (а в ряде сегментов и на снижение) цен».

Реклама. ПАО Банк «ФК Открытие».Генеральная лицензия Банка России № 2209 от 24.11.2014LjN8KavWT

 

Тэги: банк Открытие, авторынок, машины

ТОП НЕДЕЛИ

24-летняя женщина-водитель погибла в ДТП на улице Можайского в Вологде 28 февраля
Четырехлетняя девочка и женщина погибли в ДТП под Вологдой
Авария на магистральном тепловоде в Южном районе Вологды произошла 23 февраля
Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Вологде 23 февраля
Один человек погиб и двое получили травмы в ДТП в Великоустюгском районе 23 февраля
Вологодскую область к концу февраля накроет снегом
Автомобиль врезался в здание аптеки на улице Зосимовской в Вологде
Уроженец Череповца Максим Магеррамов погиб в ходе СВО
Со 2 марта из Вологды можно будет доехать на автобусе в Северодвинск и Архангельск
В Вологде в День защитника Отечества вручили орден Мужества семье военного, погибшего в ходе СВО

Похожие новости

Проект «Неприниматели» банка «Открытие» признан лучшим сообществом в tеlegram

В 2020 году банк «Открытие» запустил онлайн-сообщество для предпринимателей, которые не принимают обстоятельств и выходят победителями из сложных ситуаци

417
0

Крупные корпоративные клиенты банка «Открытие» смогут подключать услугу трехстороннего акцепта дистанционно

Подписать соглашение можно в единой витрине расчетных продуктов в интернет-банке «Открытие-Бизнес Онлайн» 

 

576
0

«Открытие Авто»: большинство россиян уверены, что ушедшие автобренды со временем вернутся в Россию, а автомобили продолжат дорожать

61% опрошенных уверены в том, что ушедшие бренды вернутся в Россию, и считают их уход временной мерой из-за санкций

553
0

Банк «Открытие» дарит 1 000 рублей за перевод пенсии на Opencard**

Клиенты банка «Открытие», которые переведут свою пенсию на карту Opencard** платежной системы «Мир» до 31 мая 2023 года включительно, получат в подарок 1000 бонусных рублей

450
0

Банк «Открытие»: по мнению 59% женщин настоящий мужчина должен зарабатывать от 50 до 150 тысяч рублей в месяц

Главными качествами мужчины они считают любовь и заботу о близких

985
0

«Открытие Авто»: в январе на автомобили с пробегом россияне потратили около 348 млрд рублей

Это на 29% больше, чем за тот же месяц 2022 года

808
0

«Открытие Авто»: каждый шестой новый автомобиль в Вологодской области оказался китайским

По итогам 2022 года в Вологодской области было продано 4,6 тысячи новых автомобилей, при этом доля китайских автомобильных брендов составила 17%

917
0

Банк «Открытие»: почти 80% россиян предпочитают летний отпуск

79% россиян не хотят уходить в отпуск в январе или феврале. 44% ни разу не брали зимний отпуск в последние пять лет

660
0

Банк «Открытие»: клиенты в 10 раз чаще стали платить по QR-коду через СБП в 2022 году

Банк «Открытие» проанализировал траты клиентов в мобильном приложении и интернет-банке, на которые приходится более 99% всех дистанционных платежей и переводов

808
0

Банк «Открытие»: более 1000 лыжников зарегистрировались на юбилейный Югорский лыжный марафон

За две недели с начала регистрации на Х Югорский лыжный марафон, партнером которого выступает банк “Открытие” (входит в Группу ВТБ), зарегистрировались уже более 1000 участников

1146
0

«Открытие Инвестиции» представили социальный видеопроект «Огоньки»

В России, по различным оценкам, порядка 200-300 тысяч незрячих и слабовидящих — и это большая проблема

1047
0

Банк «Открытие»: ипотечный рынок Санкт-Петербурга по итогам года вновь преодолеет уровень в полтриллиона рублей

В целом на российском ипотечном рынке по итогам года эксперты ожидают роста выдач в диапазоне от 10% до 15%

701
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Семейную пару в Великом Устюге оштрафовали на 10 тысяч рублей за взаимные побои
В Соколе мужчина через суд взыскал с администрации города деньги за упавшую на его машину ветку
«Открытие Авто»: в феврале параллельный импорт помог снизить цены на популярных «корейцев»
Зал для бракосочетаний в Вологде стал кружевным
Вологодскому арбитражному суду пришлось разбираться в нюансах семян льна-долгунца
В Череповце депутатам представили проект планировки 110 микрорайона
Интернет от Мегафона стал работать быстрее в Вологодской области
 
16.02.2023 [Общество]

И так сойдет: жителям Харовска отказали в обустройстве зимней переправы через реку, просто запретив ходить в этом месте

1916
0
28.02.2023 [БлогоVO]

В 2023 году администрация района существенно сокращает расходы на содержание дорог общего пользования

532
0
01.03.2023 [Обзор Прессы]

Почему нужно учить детей считать деньги?

138
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика