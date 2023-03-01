Зал для бракосочетаний в Вологде стал кружевным

01.03.2023 [Общество]

Подведены итоги голосования по названию зала для регистрации браков на Комсомольской, 4. Об этом сообщил начальник управления ЗАГС Вологодской области Сергей Костоусов. 

«Друзья, объявляю итоги голосования за название зала торжественной регистрации заключения брака в отделе ЗАГС в городе Вологда! Большинство голосов отдано за вариант „Кружевной зал“. Считаю, что это название очень подходит помещению зала. Его интерьер выдержан в цветах белого и неотбеленного льна и украшен изображениями элементов вологодского кружева, в том числе знаменитой вологодской вилюшкой — извилистой линией, проходящей по кружевному фону», — рассказал Сергей Костоусов.

Всего в голосовании участвовало 96 человек. За «Кружевной зал» проголосовал 41 человек. 16 человек хотели видеть название «Любви и согласия», 11- «Двух сердец», по 10 голосов набрали названия «Жемчужный» и «Белый». Меньше всего голосов досталось названиям  «Любви. верности и семьи» (5 голосов) и «Серебряный» (3 голоса).

Тэги: ЗАГС

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