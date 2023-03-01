Вологодскому арбитражному суду пришлось разбираться в нюансах семян льна-долгунца

01.03.2023 [Общество]

Вологодскому арбитражному суду пришлось разбирался в нюансах семян льна-долгунца.

Дело в том, что в 2019 году общество «Верховажье лен» получило из бюджета субсидию на финансирование затрат, связанных с производством льна-долгунца в размере 6 132 000 рублей, и обязалось достигнуть целевых показателей к 1 марта 2022 года, в том числе по посевным площадям.

Проверив отчеты по итогам 2021 года, департамент заключил, что общество не выполнило план по площадям, засеянным элитными семенами льна-долгунца. Департамент предъявил иск в суд о взыскании части субсидии — 1 226 400 рублей. Однако, общество с иском не согласилось. Оказалось, что департамент обратил внимание на формулировки, а не на факты. 

Арбитражный суд отказал в удовлетворении требований департамента.

«По договору общество обязалось засеять посевные площади семенами льна-долгунца категории „элита“ и (или) „суперэлита“. Согласно ГОСТу Р 52325-2005 семена суперэлиты — это семена первичного (оригинального) звена семеноводства, предназначенные для дальнейшего размножения; семена элиты — „дочки“ суперэлиты. Общество засеяло необходимые площади семенами маточной элиты 2-го года размножения, которые относятся к категории оригинальных семян. Такое заключение дано Научно исследовательским институтом льна ФГБНУ „Федеральный научный центр лубяных культур“. Таким образом, общество выполнило условия договора и использовало субсидию по целевому назначению», — решил Вологодский арбитражный суд. 

Суд отклонил аргументы департамента относительно необходимости посева суперэлитных семян как обязательного требования договора.

«При толковании условий договора принимается во внимание буквальное значение содержащихся в них слов и выражений. При неясности условий договора их толкование осуществляется в пользу контрагента стороны, которая предложила соответствующую формулировку. Пока не доказано иное, предполагается, что такой стороной является лицо, профессионально осуществляющее деятельность в сфере, требующей специальных познаний.  настоящем споре проект договора готовил департамент, который является профессиональной стороной в возникших правоотношениях. Следовательно, последствия допущенных дефектов юридической техники не могли быть возложены на общество», — заключили в суде.

Тэги: лен, субсидии

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