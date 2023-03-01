В Череповце депутатам представили проект планировки 110 микрорайона

01.03.2023 [Общество]

В Череповце главный архитектор города Антон Аникин представил депутатам проект планировки 110 микрорайона, сообщает GorodChe.

По данным издания, речь идёт об участке между улицей Рыбинской и Южным шоссе. Сейчас там в основном лес, но начали появляться первые дома. Новый микрорайон построят по современным нормам: отсутствие машин во дворах, плотная инфраструктура, максимум зелени.

«В центре микрорайона будут располагаться школа на 1500 мест и детский сад на 350 мест. Центром притяжения станет театр для детей и молодежи, который будет расположен со стороны Шекснинского проспекта. Появятся стадион, хоккейная коробка, спортплощадки», — рассказал Аникин.

Один из жилых домов предполагается построить с бассейном на первом этаже, фитнес-центром, магазинами и кафе. Всего в микрорайон войдут девять домов, а также два ресторана и торговый центр на Шекснинском проспекте.

Отмечается, что расчёт парковочных мест сделан по новым нормативам: будут дополнительно построены две пятиэтажные парковки на 300 машин каждая.

Тэги: градостроительство, микрорайон, архитекторы, проект
фото GorodChe

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