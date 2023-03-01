Областная выставка охотничьих собак пройдет в Вологде 11 марта

01.03.2023 [Общество]

55-я Вологодская областная выставка охотничьих собак пройдет в парке Ветеранов в Вологде 11 марта. Ринги для участников расположатся в районе перекрестка улиц Саммера и Некрасова.

– Выставка проводится для популяризации охотничьего собаководства, показа, выявления и отбора племенных производителей. Также владельцы обмениваются опытом работы в охотничьем собаководстве, а лучшие хозяева племенных собак будут поощрены, – говорится в анонсе мероприятия.

В выставке примут участие следующие породы собак: русско-европейские лайки, западносибирские лайки, Карельские, восточносибирские лайки, норвежские серые элкхунды, гончие, спаниели и норные.

Запись участников с 8:30. Начало выставки в 10:30. Завершение выставки в 15:00.

Организаторы мероприятия – региональная общественная организация Вологодское областное общество охотников и рыболовов, Вологодское районное отделение региональной общественной организации – Вологодское областное общество охотников и рыболовов.

Вход свободный.

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Тэги: выставка животных, собаки, охотники, охота

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