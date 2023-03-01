Областная выставка охотничьих собак пройдет в Вологде 11 марта

28 августа в областной столице пройдет благотворительная выставка «Возьми меня в свою жизнь». Вологжане смогут бесплатно выбрать домашнее животное: котенка или щенка, кошку или собаку. При себе надо иметь паспорт, переноску для кота или поводок для собаки