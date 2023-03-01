Ежегодная выставка картин «Педагог и наставник» откроется 2 марта в Вологде

Ежегодная выставка картин «Педагог и наставник» в рамках проекта «Мир женщины» откроется 2 марта в Вологде в Мемориальной мастерской Александра Пантелеева.

– В 2023 году выставка посвящена Году педагога и наставника, а среди участниц проекта они в большинстве. Поэтому настало время обратить внимание на тех, кто занимается воспитанием и обучением подрастающего поколения будущих художников. Очевидно, что между учителем и учеником присутствует неразрывная нить связи двух поколений. Представитель старшего поколения, художник-педагог Надежда Антонова и ее воспитанницы Мария Ведясова и Светлана Ногина. Мария Ведясова и ее юные ученицы Мария Богдан и Варвара Сыдорик. Светлана Ногина и ее последователи акварелисты Вера и Наталия Шашерины, Ольга Павлова и Алевтина Смирнова. Преемственность поколений также прослеживается в живописных работах художника-реставратора Ольги Карпачевой и ее учителей Алевтины Кротовой и Николая Воздвиженского.

В экспозиции представлены около 70 работ более 30 авторов, среди которых художники из Вологды, Череповца, Сокола, Вохтоги, Суды, Сергиева Посада и Афин (Греция). Здесь можно увидеть живопись, графику, скульптуру, разные виды декоративно-прикладного искусства: керамику, финифть и художественный текстиль.

Торжественное открытие выставки состоится 2 марта в 18:00 в Мемориальной мастерской заслуженного художника РСФСР А.В. Пантелеева по адресу: Вологда, Козленская, 4. В последующие дни выставку можно будет посетить со вторника по субботу с 10:00 до 18:00. Касса с 10:00 до 17:30. Выходные: воскресенье и понедельник.

Возрастные ограничения: (6+).

