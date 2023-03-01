Лекция «Портреты Екатерины II в собрании Вологодской картинной галереи» состоится 2 марта

Лекция «Портреты Екатерины II в собрании Вологодской областной картинной галереи» состоится 2 марта в Шаламовском доме в Вологде.

Прочтет лекцию кандидат искусствоведения, замдиректора Вологодской картинной галереи Ирина Балашова.

Мероприятие пройдет в рамках «Лектория в Шаламовском» в преддверии женского праздника.

– В фондах Вологодской областной картинной галереи хранится пять произведений с изображением Екатерины II разных авторов, представляющих ее на протяжении нескольких десятилетий, практически, в течение всей жизни. Облик ее менялся, как менялась мода на стили, прически, платья. Сначала великую княжну, а затем и императрицу писали самые прославленные художники, работавшие при русском дворе: француз - Луи Каравакк, датчанин Вигилиус Эриксен, австриец Иоганн Батист Лампи, российские мастера – Федор Рокотов и Дмитрий Левицкий. О них и пойдет рассказ, – говорится в анонсе мероприятия.