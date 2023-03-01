Житель Вологды отправится в колонию на пять месяцев за пьяное вождение

В Вологде суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, признанному виновным в повторном пьяном вождении.

Установлено, что мужчину ловили пьяным за рулём и привлекали к административной ответственности, а в феврале 2021 года судили за очередное управление ТС в состоянии опьянения.

«Несмотря на данный факт, обвиняемый в ноябре 2022, осознавая, что имеет непогашенную судимость, вновь в состоянии опьянения управлял транспортным средством, а именно двигался по улице Ленинградской г. Вологда где был остановлен сотрудниками ДПС ГИБДД», — сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

В суде мужчина признал вину и раскаялся. Суд с учётом мнения гособвинителя приговорил его к пяти месяцам колонии-поселения и лишил водительских прав на 2,5 года.