В Вологде объявлена закупка на 16 млн рублей на реставрацию домика Петра I

В Вологде планируют отреставрировать домик Петра I. Конкурс на реставрацию «Выполнение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения „Дом Петра Первого“, XVII в., г. Вологда, Советский пр., 47» объявлен 28 февраля.

Подрядчик должен будет отремонтировать дом в соответствии с проектно-сметной документацией. Начальная цена контракта (166-97) 7-56 рублей 28 копеек. В результате аукциона, который состоится после 16 марта, цена может быть снижена.

В документации к закупке говорится, что сейчас техническое состояние здания ограничено-трудоспособное.

Постройка дома относится к концу ХVII века. Этот дом принадлежал голландскому купцу И.Гоутману, который вел широкую торговлю аптекарскими товарами во многих русских городах. В нем не раз останавливался Петр I во время своих посещений Вологды с 1692 по 1724 гг. Петровский домик стоит на высоком берегу реки Вологды, рядом с пристанью в юго-восточной части города. Это небольшое по объему одноэтажное каменное здание, покрытое четырехскатной железной кровлей «в шашку». Фасады дома покрыты цементно-песчаным раствором и побелены. Интерьер дома сохранил характер жилого помещения ХVII века. Он состоит из большой бесстолпной палаты и примыкающего к ней небольшого помещения, где находились сени. Помимо мемориального значения памятник представляет исключительную ценность как редкий сохранившийся до наших дней образец жилья ХVII века.

Объект находится в пользовании бюджетного учреждения культуры Вологодской области «Вологодский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник».