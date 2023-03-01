Госкомпаниям запретили использовать в работе зарубежные мессенджеры

01.03.2023 [Общество]

Государственным российским компаниям запретили использовать зарубежные мессенджеры, в том числе Telegram, WhatsApp, Viber, Microsoft Teams, Snapchat и Discord, при оказании услуг. Об этом рассказали в пресс-службе Роскомнадзора. 

«1 марта 2023 г. вступают в силу ч. 8-10 ст. 10 закона "Об информации, информационных технологиях и о защите информации". Закон устанавливает запрет для ряда российских организаций на использование иностранных мессенджеров», – сказано в сообщении. Всего запрет распространяется на 9 мессенджеров. 

Использование иностранных мессенджеров запрещается для тех компаний, которые выполняют государственное задание или предоставляют госуслуги. В указанных мессенджерах также теперь запрещено передавать платежную информацию и информацию, которая может содержать персональные данные россиян. Запрет распространяется на государственные компании, на компании с государственным участием выше 50% и на финансовые организации. 

 

Тэги: мессенджеры, запреты

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