Вологжанин Андрей Ламов стал победителем Кубка Швеции по спортивному ориентированию

01.03.2023 [Спорт]

Андрей Ламов победитель Кубка Швеции по спортивному ориентированию, который проходит в Умео, город на севере Швеции, административный центр лена Вестерботтен и одноименной коммуны.

В соревнованиях приняли участие как местные спортсмены, так и представители других стран.

Андрей Ламов завоевал две «золотых» медали. Одержав победы на длиной дистанции, с результатом 1:34:59. И средней дистанции, где развернулась напряженная борьба и череповчанин показал результат 44:48. Опередив чуть менее чем на две минуты местного спортсмена Густава Нордстрема, занявшего второе место.

Тэги: спортивное ориентирование

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