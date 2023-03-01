Андрей Ламов победитель Кубка Швеции по спортивному ориентированию, который проходит в Умео, город на севере Швеции, административный центр лена Вестерботтен и одноименной коммуны.
В соревнованиях приняли участие как местные спортсмены, так и представители других стран.
Андрей Ламов завоевал две «золотых» медали. Одержав победы на длиной дистанции, с результатом 1:34:59. И средней дистанции, где развернулась напряженная борьба и череповчанин показал результат 44:48. Опередив чуть менее чем на две минуты местного спортсмена Густава Нордстрема, занявшего второе место.
Вологжанин Андрей Ламов стал победителем Кубка Швеции по спортивному ориентированию
Андрей Ламов победитель Кубка Швеции по спортивному ориентированию, который проходит в Умео, город на севере Швеции, административный центр лена Вестерботтен и одноименной коммуны.
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