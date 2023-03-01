Вологжанин Андрей Ламов стал победителем Кубка Швеции по спортивному ориентированию

Андрей Ламов победитель Кубка Швеции по спортивному ориентированию, который проходит в Умео, город на севере Швеции, административный центр лена Вестерботтен и одноименной коммуны.



В соревнованиях приняли участие как местные спортсмены, так и представители других стран.



Андрей Ламов завоевал две «золотых» медали. Одержав победы на длиной дистанции, с результатом 1:34:59. И средней дистанции, где развернулась напряженная борьба и череповчанин показал результат 44:48. Опередив чуть менее чем на две минуты местного спортсмена Густава Нордстрема, занявшего второе место.