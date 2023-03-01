Воспитателей и учителей Вологодской области будут обучать вести паблики в соцсетях

Вологодские паблики школ и детских садов в соцсетях будут вести по единой методике, а их администраторов будут обучать, как это надо делать. Об этом сообщили в ЦУР Вологодской области.

В Вологодской области создано более 550 пабликов школ, детских садов и средних специальных образовательных учреждений. Все они имеют метку «госорганизации» в соцсетях. Аудитория сообществ объединяет свыше 332 тысяч человек.

Сейчас госпаблики образовательных учреждений — наиболее популярная категория официальных страниц. В России их количество превысило 64 тысячи. По мнению первого заместителя министра просвещения России Александра Бугаева, ведение госпабликов стало неотъемлемым инструментом позиционирования школы и воспитательной работы в интернете.

С конца прошлого года АНО «Диалог Регионы» в лице региональных ЦУР выступает координатором проекта по развитию госпабликов. Руководитель ЦУР Вологодской области Анна Одинцова считает, что паблики образовательных учреждений должны размещать не только официальную информацию, но и делать «вовлекающий» контент. В Минпросвещении уже планируют разработать методику «ведения образцового госпаблика» сферы образования. На основе сформированных рекомендаций Центры управления регионами, подразделения «Диалога», совместно с министерствами образования для администраторов пабликов школ и детских садов во всех субъектах России проведут обучающие семинары. Заявили в Министерстве просвещения.

Методика для образовательных учреждений будет опубликована весной 2023 года.