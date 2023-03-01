Воспитателей и учителей Вологодской области будут обучать вести паблики в соцсетях

01.03.2023 [Общество]

Вологодские паблики школ и детских садов в соцсетях будут вести по единой методике, а их администраторов будут обучать, как это надо делать. Об этом сообщили в ЦУР Вологодской области. 

В Вологодской области создано более 550 пабликов школ, детских садов и средних специальных образовательных учреждений. Все они имеют метку «госорганизации» в соцсетях. Аудитория сообществ объединяет свыше 332 тысяч человек.

Сейчас госпаблики образовательных учреждений — наиболее популярная категория официальных страниц. В России их количество превысило 64 тысячи. По мнению первого заместителя министра просвещения России Александра Бугаева, ведение госпабликов стало неотъемлемым инструментом позиционирования школы и воспитательной работы в интернете.

С конца прошлого года АНО «Диалог Регионы» в лице региональных ЦУР выступает координатором проекта по развитию госпабликов. Руководитель ЦУР Вологодской области Анна Одинцова считает, что паблики образовательных учреждений должны размещать не только официальную информацию, но и делать «вовлекающий» контент. В Минпросвещении уже планируют разработать методику «ведения образцового госпаблика» сферы образования. На основе сформированных рекомендаций Центры управления регионами, подразделения «Диалога», совместно с министерствами образования для администраторов пабликов школ и детских садов во всех субъектах России проведут обучающие семинары. Заявили в Министерстве просвещения. 

Методика для образовательных учреждений будет опубликована весной 2023 года. 

Тэги: учителя, работа, образование

ТОП НЕДЕЛИ

Программа масленичных гуляний в Вологде, Череповце и в районах Вологодской области 25 и 26 февраля
Насилие, вандализм и месть за обиды: в Череповце подростки устроили сходку ЧВК Редан
24-летняя женщина-водитель погибла в ДТП на улице Можайского в Вологде 28 февраля
Четырехлетняя девочка и женщина погибли в ДТП под Вологдой
Авария на магистральном тепловоде в Южном районе Вологды произошла 23 февраля
Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Вологде 23 февраля
Дениса Долженко освободили от депутатской деятельности на профессиональной основе
Один человек погиб и двое получили травмы в ДТП в Великоустюгском районе 23 февраля
Вологодскую область к концу февраля накроет снегом
Автомобиль врезался в здание аптеки на улице Зосимовской в Вологде

Похожие новости

Более 60 педагогов, работающих в сельских школах, получили единовременную выплату

Решением парламентариев размер единовременной выплаты увеличился со 100 до 500 тысяч рублей. Вместе с этим, вырос и срок обязательного трудоустройства педагога с 3 до 5 лет

1022
0

Чуть больше 1% соискателей в Вологодской области ищут работу учителя

Чаще всего вакансии учителя ищут женщины

1035
0

В Вологодской области работает 8,5 тысяч учителей

Ежегодно 5 октября отмечается профессиональный праздник – День учителя

921
0

В Вологодской области не хватает 450 учителей

Больше всего востребованы преподаватели математики, физики и информатики

1649
0

Треть рабочего времени учителя тратят на заполнение отчетов

Учителей планируют освободить от заполнения излишней документации

1376
0

Восемь лучших учителей Вологодской области получат премии по 200 тысяч рублей

В этом году в конкурсе участвуют 24 педагога из Вологды, Череповца, Великоустюгского, Вологодского, Кичменгско-Городецкого, Сокольского, Тарногского и Череповецкого районов

1611
0

Виртуальную выставку документов «Война и школа» организовал Госархив Вологодской области

Выставка посвящена деятельности системы образования в период Великой Отечественной войны

1450
0

Вологда простится с заслуженным учителем РФ Светланой Груздевой

Она ушла из жизни 24 ноября

6041
0

В школах Великоустюгского района не хватает учителей

Хуже всего дела обстоят в Аристово и Полдарсе

2589
0

По 500 тысяч рублей выплатят молодым сельским учителям в Вологодской области

Это будет единовременная выплата

2518
0

В Вологодской области открыт прием заявок на участие в проекте «Земский учитель»

Учителям, которые решат переехать на работу в сельскую местность, выплачивают по миллиону рублей

4467
0

В школе № 3 Вологды нескольких учеников не пустили на открытый урок

Поскольку это не самые послушные дети в классе, родители предполагают, их не пустили, чтобы показать комиссии идеальный урок.

12267
8

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Ежегодная выставка картин «Педагог и наставник» откроется 2 марта в Вологде
Лекция «Портреты Екатерины II в собрании Вологодской картинной галереи» состоится 2 марта
Житель Вологды отправится в колонию на пять месяцев за пьяное вождение
В Вологде устраняют очередную аварию на водопроводе
В Вологде объявлена закупка на 16 млн рублей на реставрацию домика Петра I
В Вологодской области перенесли сроки проведения проверки систем оповещения
Госкомпаниям запретили использовать в работе зарубежные мессенджеры
 
16.02.2023 [Общество]

И так сойдет: жителям Харовска отказали в обустройстве зимней переправы через реку, просто запретив ходить в этом месте

1904
0
28.02.2023 [БлогоVO]

В 2023 году администрация района существенно сокращает расходы на содержание дорог общего пользования

467
0
28.02.2023 [Обзор Прессы]

Пример для подражания

490
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика