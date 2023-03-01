Кольцевое движение, электросамокаты и новые знаки: с 1 марта в России вступили в силу поправки в ПДД

С 1 марта в России вступили в силу поправки в ПДД. Теперь кольцо необходимо будет проезжать по новым правилам, электросамокаты признаны средством индивидуальной мобильности, изменится внешний вид водительского удостоверения и появятся новые дорожные знаки.

С 1 марта 2023 года в правилах официально зафиксирован новый термин — «Средство индивидуальной мобильности» (СИМ) — которым будет считаться «транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и иные аналогичные средства)».

Передвигаться на СИМ можно будет со скоростью не больше 25 км/ч. Взрослые пользователи (старше 14 лет) смогут передвигаться на них по:

Обочинам и правому краю проезжей части (при отсутствии велодорожек);

Велосипедной дорожке;

Велопешеходной дорожке;

Проезжей части велосипедной зоны;

Полосе для велосипедистов;

В пешеходной зоне (если масса СИМ не превышает 35 кг);

По тротуару и пешеходной дорожке (если масса СИМ не превышает 35 кг).

По закону пользователи СИМ относятся к «другим лицам, непосредственно участвующим в процессе дорожного движения», и нарушение ПДД грозит им штрафом 800 рублей, а если оно было совершено в состоянии опьянения — от 1000 до 1500 рублей. Электросамокаты, оснащенные двигателям мощнее 0,25 кВт, по-прежнему будут считаться мопедами.

Мопед это — двух- или трехколесное механическое транспортное средство, максимальная конструктивная скорость которого не превышает 50 км/ч, имеющее двигатель внутреннего сгорания с рабочим объемом, не превышающим 50 куб. см, или электродвигатель номинальной максимальной мощностью в режиме длительной нагрузки более 0,25 кВт и менее 4 кВт. По словам адвоката общественного движения автомобилистов «Свобода Выбора» Сергея Радько это означает, что если тот же [мощный] электросамокат перейдет в разряд мопедов, он потребует наличия водительского удостоверения, шлема и трезвого водителя. Однако моноколесо при любой мощности останется СИМ.

Еще 1 марта 2023 года в России изменится внешний вид водительского удостоверения. От штрихкода на водительском удостоверении решено отказаться, сейчас набирает обороты другой проект — электронных «водительских прав», которые Минцифры запустило через приложение «Госуслуги авто».

Изменятся правила проезда круговых перекрестков.

Cогласно редакции п.13.11 (1) ПДД до 1 марта, любой, кто въезжает на перекресток с круговым движением, должен был уступить дорогу тому, кто двигается по кругу, вне зависимости от того, какие знаки установлены перед въездом на перекресток. Сейчас надо будет смотреть на знаки.



С 1 марта 2023 года в ПДД добавляется следующая приписка: водитель, въезжающий на перекресток по дороге, не являющейся главной, должен уступить дорогу тем, кто движется по кругу. То есть если при въезде на перекресток с круговым движением стоит знак «Главная дорога» или «Направление главной дороги», то тот водитель, который въезжает на перекресток, будет иметь преимущество, а тот, кто едет по кругу, должен будет ему уступить. Если же знаков никаких нет, то все остается по-прежнему. Кто едет по кругу, тот и главный.

Еще один ряд изменений касается правил остановки и стоянки транспортных средств. С 1 марта 2023 года будет полностью запрещена остановка и стоянка на островках безопасности.

Также с 1 марта 2023 года для обозначения платной парковки можно будет использовать прерывистые линии разметки синего цвета.

Также на улицах могут появиться новые знаки. Такие, например, как знаки 3.34 «Движение автобусов запрещено» и 3.35 «Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено», а также таблички 8.4.7.2 «Лица, использующие для передвижения средства индивидуальной мобильности» и 8.26 «Зарядка электромобилей».