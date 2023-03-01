Уроженка Шексны стала серебряным призером Чемпионата России по пауэрлифтингу среди женщин

01.03.2023 [Спорт]

Юлия Бахвалова стала серебряным призером Чемпионата России по пауэрлифтингу среди женщин.

В весовой категории до 63 кг. уроженка Шексны, по сумме троеборья, приседание, жим штанги и тяга штанги, взяла вес в 492,5 кг. По этому показателю уступив только кемеровчанке Ольги Филатовой. На третьем месте Юлия Евдокимова из Хакасии.

В индивидуальных видах Бахвалова завоевала "малую золотую медаль" в тяге, подняв вес 195 кг. В приседании и жиме лёжа Юлия была третьей, взяв вес 195 и 102,5 кг. соответственно.

Чемпионат России по пауэрлифтингу (дисциплина троеборье) проходит в Москве с 25 февраля по 3 марта.
 

Тэги: пауэрлифтинг

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