Пенсионер из Вологды хотел воспользоваться интим-услугами, а попал на вымогателей

Очередной мошеннический способ заполучить чужие деньги зафиксировали сотрудники полиции Вологды. В отдел полиции № 1 УМВД России по г. Вологде обратился 67-летний мужчина. Он рассказал, что нашел в интернете сайт по предоставлению интим-услуг, набрал указанный там номер, однако на звонок никто не ответил.

Спустя сутки вологжанину перезвонил неизвестный мужчина и сообщил, что из-за того самого звонка по номеру на сайте «зависла» касса и перестали поступать деньги, поэтому пенсионер должен перевести 2-85-00 рублей, чтобы «разблокировать» кассу.

При этом собеседник на том конце провода запугал пенсионера, что видит все его счета и остатки средств на них. Вологжанин попал под влияние мошенника, и, испугавшись, перевел ему 7 тысяч рублей. Однако, на этом вымогатель не успокоился. В мессенджере вологжанину стали поступать его личные фотографии с угрозами и требованием перевести еще порядка 30 тысяч рублей. Мужчина обратился в полицию.

По данному факту отделом дознания отдела полиции № 1 УМВД России по г. Вологде возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 163 УК РФ (Вымогательство). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. Сообщают в пресс-службе УМВД России по Вологодской области.