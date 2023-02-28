В Мурманской области разбился вертолет Вологодского авиапредприятия

Под Мурманском в районе села Ловозеро при заходе на посадку разбился вертолёт «Вологодского авиапредприятия», вертолет выполнял гражданский рейс.

На борту находилось восемь человек. Четверо пострадали, погибших нет. Всех раненых доставляют на снегоходах в ближайшую больницу.

К крушению вертолета под Мурманском могла привести ошибка пилотирования или отказ техники. Две версии происшествия назвал представитель авиационных служб в беседе с ТАСС.

Как пояснили в Департаменте дорожного хозяйства и транспорта, вертолет Ми-8 выполнял рейс по маршруту Ловозеро-Краснощелье-Ловозеро, на борту находилось восемь человек - пять пассажиров и три члена экипажа.

Машина попала в плохие погодные условия, видимость была почти нулевая, экипажу пришлось совершить аварийную посадку.

«Никто из находившихся на борту не погиб! Всех летевших на вертолете вывезли на снегоходах в село Ловозеро. Окончательные выводы о причинах возникновения авиационного инцидента будут сделаны после завершения всех мероприятий по расследованию случившегося», - прокомментировал начальник департамента Андрей Накрошаев.

