В Мурманской области разбился вертолет Вологодского авиапредприятия

28.02.2023 [Происшествия]

Под Мурманском в районе села Ловозеро при заходе на посадку разбился вертолёт «Вологодского авиапредприятия», вертолет выполнял гражданский рейс.

На борту находилось восемь человек. Четверо пострадали, погибших нет. Всех раненых доставляют на снегоходах в ближайшую больницу.

К крушению вертолета под Мурманском могла привести ошибка пилотирования или отказ техники. Две версии происшествия назвал представитель авиационных служб в беседе с ТАСС.

Как пояснили в Департаменте дорожного хозяйства и транспорта, вертолет Ми-8 выполнял рейс по маршруту Ловозеро-Краснощелье-Ловозеро, на борту находилось восемь человек - пять пассажиров и три члена экипажа.

Машина попала в плохие погодные условия, видимость была почти нулевая, экипажу пришлось совершить аварийную посадку.

«Никто из находившихся на борту не погиб! Всех летевших на вертолете вывезли на снегоходах в село Ловозеро. Окончательные выводы о причинах возникновения авиационного инцидента будут сделаны после завершения всех мероприятий по расследованию случившегося», - прокомментировал начальник департамента Андрей Накрошаев. 
 

ТОП НЕДЕЛИ

Программа масленичных гуляний в Вологде, Череповце и в районах Вологодской области 25 и 26 февраля
Четырехлетняя девочка и женщина погибли в ДТП под Вологдой
Авария на магистральном тепловоде в Южном районе Вологды произошла 23 февраля
Автомобиль сбил двух человек на пешеходном переходе в Вологде 23 февраля
Дениса Долженко освободили от депутатской деятельности на профессиональной основе
Один человек погиб и двое получили травмы в ДТП в Великоустюгском районе 23 февраля
24-летняя женщина-водитель погибла в ДТП на улице Можайского в Вологде 28 февраля
Вологодскую область к концу февраля накроет снегом
Автомобиль врезался в здание аптеки на улице Зосимовской в Вологде
Уроженец Череповца Максим Магеррамов погиб в ходе СВО

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Проект «Неприниматели» банка «Открытие» признан лучшим сообществом в tеlegram
В Мурманской области разбился вертолет Вологодского авиапредприятия
Владельца «Википедии» оштрафовали на 2 млн рублей за то, что он не удалил информацию о действиях российских военных в Украине
В Центре управления регионом рассказали, как получить материальную помощь при газификации
24-летняя женщина-водитель погибла в ДТП на улице Можайского в Вологде 28 февраля
Четверых череповчан подозревают в разбое и убийстве 19-летней давности
Объявление воздушной тревоги по радио в Вологодской области оказалось фейком
 
16.02.2023 [Общество]

И так сойдет: жителям Харовска отказали в обустройстве зимней переправы через реку, просто запретив ходить в этом месте

1856
0
27.02.2023 [БлогоVO]

Реконструкция улицы Краснодонцев от Олимпийской до Семёновской

403
0
28.02.2023 [Обзор Прессы]

Пример для подражания

290
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика