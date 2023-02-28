Владельца «Википедии» оштрафовали на 2 млн рублей за то, что он не удалил информацию о действиях российских военных в Украине

Мировой судья судебного участка № 422 Таганского района Москвы Тимур Вахрамеев оштрафовал на 2 млн руб. фонд Wikimedia Foundation, который владеет «Википедией». Фонд отказался удалять материалы о воинских частях ВС РФ. Фонд признан виновным по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ (неудаление запрещенной информации).

Согласно материалам дела, администраторы «Википедии» отказались удалить статьи о 74-й гвардейской мотострелковой бригаде, 138-й отдельной мотострелковой бригаде, 92-й ракетной бригаде и материалы о действиях российских военных в Украине, пишет ТАСС.

В марте 2022 года Роскомнадзор хотел заблокировать «Википедию» за статью о спецоперации в Украине. В ноябре владельца ресурса уже штрафовали на 2 млн.