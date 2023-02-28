В Центре управления регионом рассказали, как получить материальную помощь при газификации

Как получить материальную помощь при газификации жилых помещений, рассказали в прямом эфире ЦУР

С начала года Центр управления регионом Вологодской области получил от жителей около двух тысяч обращений по теме «социальное обслуживание и защита». Более 100 вопросов поступило по предоставлению единовременной материальной помощи на газификацию жилого помещения.

В Вологодской области получить эту выплату может любая семья независимо от льготной категории и статуса малоимущих, но ее размер определяется с учетом доходов семьи. Об этом в прямом эфире ЦУР рассказала Людмила Зашляхтина, заместитель начальника управления предоставления социальных гарантий регионального департамента социальной защиты населения. По ее словам, в ноябре прошлого года размер материальной помощи был увеличен до 100 тысяч рублей.

«Единовременная материальная помощь при газификации жилого помещения является целевой. Потратить ее можно только на оплату работ по газификации жилого дома и на приобретение необходимого оборудования. Однако есть условие для назначения выплаты — жилое помещение, которое подключают к газоснабжению, должно быть единственным для вологжан. Отмечу, что в прошлом году материальную помощь получили 346 граждан, в этом году уже поступило 157 заявлений», — прокомментировала Людмила Зашляхтина.

Обратиться с заявлением о получении выплаты жители региона могут в комплексные центры социального обслуживания по месту жительства, а также в Центр социальных выплат или через портал Госуслуг. Необходимо успеть подать заявление не позднее 12 месяцев со дня заключения договора на проведение работ по газификации.