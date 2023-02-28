24-летняя женщина-водитель погибла в ДТП на улице Можайского в Вологде 28 февраля

28.02.2023 [Происшествия]

24-летняя женщина-водитель погибла в ДТП на улице Можайского в Вологде.

Авария произошла 28 февраля около 13:15 в Вологде на улице Можайского у дома №76.

По предварительной версии, женщина, управляя автомобилем Ниссан Альмера, двигалась по улице Можайского со стороны Текстильщиков в сторону Конева. Она не справилась с управлением и допустила занос транспортного средства с последующим выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Ниссан Кэшкай под управление 60-летнего мужчины.

В результате ДТП женщина-водитель от полученных травм скончалась на месте, водитель Кэшкая с различными травмами доставлен в медучреждение.

На  месте происшествия работают наряды ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

Видео пресс-службы УМВД России по Вологодской области

Тэги: ДТП, погибла в ДТП

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