24-летняя женщина-водитель погибла в ДТП на улице Можайского в Вологде 28 февраля

24-летняя женщина-водитель погибла в ДТП на улице Можайского в Вологде.

Авария произошла 28 февраля около 13:15 в Вологде на улице Можайского у дома №76.

По предварительной версии, женщина, управляя автомобилем Ниссан Альмера, двигалась по улице Можайского со стороны Текстильщиков в сторону Конева. Она не справилась с управлением и допустила занос транспортного средства с последующим выездом на полосу встречного движения, где произошло столкновение с автомобилем Ниссан Кэшкай под управление 60-летнего мужчины.

В результате ДТП женщина-водитель от полученных травм скончалась на месте, водитель Кэшкая с различными травмами доставлен в медучреждение.

На месте происшествия работают наряды ГИБДД. Обстоятельства ДТП устанавливаются, сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.