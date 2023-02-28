Четверых череповчан подозревают в разбое и убийстве 19-летней давности

В Череповце четверых местных жителей задержали по подозрению в убийстве, разбое и причинении тяжкого вреда здоровью ребёнка, совершённых 19 лет назад.

По данным следствия, тело 36-летнего погибшего было обнаружено в его квартире на улице Ленинградской 13 апреля 2004 года. В квартире находились также двухлетний и 10-летний сыновья погибшего. Старший ребёнок был травмирован. Благодаря своевременной помощи его удалось спасти, и он рассказал, что в квартиру приходили несколько мужчин, которые до смерти избили его отца, причинили травмы ему и забрали накопленные родителями деньги.

По всем фактам преступлений было возбуждено уголовное дело, но установить причастных к преступлению лиц не удалось. Благодаря проведённым следователями оперативным мероприятиям, а также новым возможностям судебных экспертиз и исследований, личности подозреваемых были установлены.

«По версии следствия, злоумышленники 1971, 1975, 1977 и 1978 г. р., осведомленные о том, что местный житель хранит в своей квартире денежные накопления в крупной сумме, подкараулили его ребенка, возвращавшегося в тот день домой, зашли следом за ним в квартиру и напали на мальчика и его отца, причинив обоим тяжкий вред здоровью, явившийся для мужчины смертельным. Из квартиры потерпевших фигурантами были похищены денежные средства в сумме 700 тыс. рублей, с которыми они скрылись», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Всех подозреваемых заключили под стражу. Расследование продолжается.