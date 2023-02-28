За последние пять лет в Вологодской области было обнаружено 30 свалок отходов животноводства и лесозаготовки

В течение 2017–2022 годов Северо-Западным межрегиональным управлением Россельхознадзора на территории Вологодской области по результатам выездных обследований выявлено 30 свалок отходов животноводства и лесозаготовки на земельных участках сельскохозяйственного назначения общей площадью 118,9 га. Из них 4 свалки на площади 19,02 га выявлено в 2022 году. На данный момент ликвидировано 20 свалок на площади 67,2 га.

«В третьем квартале 2022 года должностными лицами Управления Россельхознадзора установлено, что один земельный участок со свалкой площадью 1,8 га переведен в земли промышленности, еще один, со свалкой площадью 20,6 га, снят с кадастрового учета. По 5 свалкам, выявленным до 2022 года и не ликвидированным в настоящее время, проведены мероприятия без взаимодействия — выездные обследования, по результатам которых правообладателям земель выданы предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства. Главам муниципальных образований направлены письма с просьбой поставить на контроль вопрос о ликвидации свалок», — сообщают в управлении Россельхознадзора.