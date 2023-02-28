На Сокольском ЦБК подвели итоги рационализации

В 2022 году целлюлозно-бумажный комбинат Segezha Group (MOEX: SGZH, входит в АФК «Система») в Соколе Вологодской области присоединился к общекорпоративному проекту «Фабрика идей». Проект направлен на вовлечение сотрудников в процесс создания инновационных решений, повышения эффективности производственных процессов, а также поощрения интеллектуального и технического творчества. В течение года Технический совет Сокольского ЦБК рассмотрел 21 рационализаторское предложение работников. На предприятии прошел конкурс по трем номинациям: «Фабрика идей», «Идея года», «Золотая идея». Победители получили премии — более 230 тыс. рублей.

Лучшим в номинации «Фабрика идей» стал Руслан Ильин, механик бумажного производства. Он усовершенствовал работу бумагоделательной машины благодаря своим проектам: «Восстановление шейки тамбурного валика», «Безопасная промывка одежды» и «Установка ручной лебедки для натяжки канатиковой заправки в седьмой сушильной группе БДМ».

Первое место в номинации «Идея года» заняла Ирина Малова, начальник целлюлозного производства. Коллектив высоко оценил ее проект «Возврат в производство кислого конденсата, образующегося при охлаждении паров крепкого щелока». Он уже реализован в варочном цехе целлюлозного производства.

Максимальный экономический эффект принесло рацпредложение главного технолога Сокольского ЦБК Елены Белоглазовой — она победила в номинации «Золотая идея» с проектом «Переход на бисульфитную варку». Благодаря ее идее увеличен выход целлюлозы из древесины и улучшены качественные показатели порошкообразных лигносульфонатов.

В фокусе жюри конкурса также находились проекты снижения простоев, расхода энергоресурсов, совершенствования рабочих процессов, повышения безопасности труда, минимизации нагрузки на окружающую среду. Так, технолог Татьяна Сергеева разработала новую схему: «Вторая ступень газоочистки на вакуум-выпарной установке на участке производства технических лигносульфонатов». За счет нее газоочистка достигла 99,7%.

«Компания стремится совершенствовать профессиональные и личные навыки работников, тем самым инвестируя в будущее. Корпоративная программа „Фабрика идей“ помогает решить две задачи — вовлечение персонала в развитие производства и получение в интересах бизнеса экономического эффекта. Защитить свою идею может абсолютно каждый работник предприятия — как производственного сегмента, так и функциональных подразделений, без ограничений. Зачастую именно сотрудники, хорошо знающие производственные процессы изнутри, предлагают наиболее полезные и выгодные идеи», — отмечает генеральный директор АО «Сокольский ЦБК» Григорий Иванов.

В этом году сбор «золотых идей» сотрудников на Сокольском ЦБК продолжается. Ряд рацпредложений уже признаны перспективными.

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