5 марта в Воскресенском кафедральном соборе впервые будут вынесены для поклонения мощи праведного Александра

28.02.2023 [Общество]

5 марта 2023 года в 16:00 в Воскресенском кафедральном соборе города Вологды состоится явление мощей святого праведного Александра Вологодского. Как рассказали в Вологодской Епархии по благословению Святейшего Патриарха Кирилла 7 июня 2022 года в была образована комиссия по обретению святых мощей праведного Александра Вологодского. 10 июня на Горбачёвском кладбище близ Лазаревского храма были найдены мощи святого.

Найденные останки были отправлены в Москву для проведения экспертизы. В результате проведенного исследования члены комиссии подтвердили подлинность обретенных мощей. В январе 2023 года Святейший Патриарх Кирилл благословил почитание найденных вблизи храма святого праведного Лазаря Четверодневного на Горбачевском кладбище города Вологды святых мощей праведного Александра Баданина.

Решением Вологодского Епархиального совета святые мощи праведного Александра будут вынесены для поклонения в Воскресенском кафедральном соборе города Вологды во время чина Торжества Православия 5 марта в 16:00.

Мощи будут находится в кафедральном соборе до 25 июня, затем в праздник Собора Вологодских святых святыню перенесут, общегородским крестным ходом, в Лазаревский храм Вологды для постоянного хранения.

Александр Николаевич Баданин (1846—1913) получил образование в духовном училище и в Вологодской духовной семинарии. Служил преподавателем в Солигаличском (Костромской губернии), Вологодском и Тотемском духовных училищах. В 1883 году рукоположен во священника и назначен клириком кафедрального собора Вологды. В феврале 1891 года переведен в Вознесенскую церковь.

Отец Александр обладал даром видеть мысли и намерения людей, а когда по причине болезни (слабое здоровье имел с детства) он не мог служить в храме, то бедные и богатые шли за советом и утешением во флигель (бывший курятник) двора купчихи Дмитриевой, где жила семья Баданиных. Ни одного дня не проходило, чтобы не побывало у них несколько десятков, а иногда и сотен человек. Отец Александр советовал делать добро, когда не хочется; трудиться, чтобы не иметь скуки; не советовал ходить в рестораны, называя их "конторами сатаны", убеждал воздерживаться и поститься. 

Похоронен батюшка на Горбачевском кладбище. Александр Вологодский стал почитаться на местном уровне с 2000 года.

Тэги: мощи, храмы, вера, православие

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